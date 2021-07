Angelina Jolie vuelve a la batalla contra Brad Pitt

Ciudad de México— Angelina Jolie ha acusado a Brad Pitt de detener la venta de su parte del Château Miraval, el castillo y los viñedos que ambos poseen en Francia, por lo que solicitó al juez una anulación temporal de la orden que evita que pueda tomar decisiones financieras sobre sus propiedades.

La pareja se encuentra divorciada desde el 2019, pero aún mantienen un enfrentamiento por la custodia de sus hijos, por lo que ninguno de los dos puede realizar en sus bienes comunes acciones económicas que afecten al otro.

De acuerdo a US Weekly, la intérprete de Maléfica ya cuenta con un comprador para su parte de las tierras, pero no puede efectuar la venta porque Pitt no ha querido retirar el ATRO (la disposición que lo impide).

"Después de todos estos años de intentar dejar de ser socios comerciales con su exmarido en términos financieros aceptables, la señora Jolie está deseosa de cerrar el acuerdo pendiente para la venta de Nouvel, LLC, y solicita que el tribunal emita una orden para levantar la ATRO y especificar que no se aplicarán a la venta de Nouvel, LLC por parte de la señora Jolie", se describe en la declaración del abogado de la actriz.

Desde el pasado 30 de junio Jolie solicitó una petición de emergencia para suspender la norma, sin embargo, fue rechazada por el juez porque no se probaba un "peligro inmediato, daño irreparable o alguna pérdida".

Según el equipo legal de Angelina, la propiedad en sí pertenece a ella, pues la adquirió antes de que se encontrara casada con Brad, por lo que el 22 de septiembre han solicitado una nueva vista con el juez para pedir la eliminación de la orden para que la estrella pueda concluir su venta.