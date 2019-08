Angelina Jolie se apunta para unirse al universo Star Wars

California— Parece que Angelina Jolie ha vuelto dispuesta a conquistar las grandes franquicias de Disney. La actriz aún tiene pendiente de estreno la segunda parte de Maléfica y en apenas unos días comenzará el rodaje de The Eternals de Marvel. Pero Jolie ya piensa en el futuro y quiere unirse al Universo Star Wars.

La actriz ha revelado en una reciente entrevista su deseo de unirse al Universo galáctico. El problema es que la conocida como Saga Skywalker está a punto de terminar con el estreno de Star Wars 9 y poco se sabe del futuro de la franquicia después de eso, salvo por las anunciadas series de Disney+ y un par de trilogías muy anticipadas.

"He hablado con J.J. Abrams, le arrinconé en un pasillo. Y le dije 'no tengo ni idea de por qué no puedo estar en Star Wars", explicó la actriz en una entrevista con MTV News durante la D23 Expo. Sin embargo, es posible que la actriz no se refiera a tener un papel en la franquicia, sino a su otra faceta, la de cineasta, que podría ejercer junto al equipo de LucasFilm.

Cuando se le preguntó qué personaje le gustaría interpretar, Jolie dijo que "no había llegado tan lejos", aunque admitió sentir debilidad por Salacious Crumb, el compañero de Jabba The Hutt. Aunque el tiempo de Abrams en Star Wars llegará a su fin tras The Rise of Skywalker, la actriz parece tener un interés genuino por participar en la franquicia.





Entre los próximos proyectos anunciados de Star Wars se encuentra la serie deThe Mandalorian que dirige Jon Favreau para Disney+, así como la anticipada serie de Obi-Wan, que también llegará a la plataforma de streaming. Por otro lado, los creadores de Juego de tronos trabajan en una trilogía ambientado en la Antigua República.





También se anunció recientemente una precuela de Rogue One centrada en el personaje de Cassian Andor, y hasta nuevo aviso Rian Johnson, el director de The Last Jedi, sigue trabajando en su propia trilogía, que se alejará de la historia de los Skywalker, así que oportunidades no le van a faltar a la actriz.

De momento la próxima cita para los fans de Star Wars será el 20 de diciembre,cuando The Rise of Skywalker llegue a los cines.