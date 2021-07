Andrea Meza: dice que está feliz por volver a casa

Miss Universo, Alma Andrea Meza Carmona compartió con sus seguidores en Instagram la emoción de volver a su tierra natal, Chihuahua donde estará realizando varias actividades.

“Estoy súper feliz de contarles que estaré con ustedes en México, en mi bienvenida oficial después de ganar Miss Universo, estoy muy emocionada y ya no puedo esperar para poder compartir este triunfo con ustedes”, expresó con una gran sonrisa la mujer más bella del universo.

Durante la transmisión la chihuahuense se mostró muy emocionada y estuvo respondiendo algunas preguntas y saludando a los usuarios quienes no perdieron la oportunidad de saludarla y elogiarla.

Compartió que es lo primero que hará al ver a su familia: “Abrazarlos, podría llorar, los extraño y no los he visto desde la competencia y mi mamá de hecho no fue, así que no la ha visto por meses, la extraño mucho, pero si hablo con ellos todos los días, nos enviamos mensajes o realizamos llamadas o videollamadas, pero que no es lo mismo, quiero estar con ellos, así que estoy feliz de que tendré tiempo de calidad con ellos y eso me hace muy feliz”.

“El instituto con el cual he trabajado ya por un largo tiempo, está ubicado en Ciudad Juárez, es el Instituto Municipal de las Mujeres y me interesa mucho poder estar con ellas, regresar que sepan que seguimos trabajando juntas y apoyándonos ver de qué manera podemos aprovechar esta plataforma de Miss Universo para hacer crecer el mensaje y hacerlo llegar a muchas más personas”.

“Y en la capital del estado es de donde soy y donde esta toda mi familia y por eso voy a terminar el homecoming allá, porque para mí es muy importante”, indicó.

Andrea es embajadora de diversas causas sociales y una de ellas es la del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, donde continúa colaborando como embajadora de la campaña “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia”.

BIENVENIDA MU 2020

Miércoles 07 de Julio

11:41 Llegada a Ciudad Juárez, recibimiento de prensa y fans en el aeropuerto.

Jueves 08 Julio

10:00 am Recepción del Gobernador en Centro Cultural Paso Del Norte

(evento público)

10:15 am Inicio con muestra de actividad artística Tributo a Juan Gabriel, por Espectáculo Tradicional Esto es México.

10:30 am Bienvenida pública entre Gobernador del Estado C. Javier Corral a Miss Universo 2020.

11.00 am Conferencia de prensa en Centro Cultural Paso del Norte

12:00 pm Entrevistas UNO a UNO, en Centro Cultural Paso del Norte (Sala

privada para las entrevistas en el mismo recinto).

6:00 pm Evento público en el Instituto Municipal de la Mujer.

Viernes 09 de Julio

9:30 am Visita al Taller Textil Rarámuri Ciudad Chihuahua

4:00 pm Conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

5:30 pm Platica con mujeres, convocada por CANACO

Sábado 10 de Julio

9:30 am Visita a colonia LAS LADRILLERAS

6:00 pm Caravana por la ciudad de Chihuahua.

7:00 pm Parada en Plaza Del Ángel.

7:30 pm Clausura con Festival musical en honor a MU.