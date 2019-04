Analizan finanzas de Pablo Lyle

Ciudad de México— Los abogados de Pablo Lyle asistieron a una audiencia con el juez Alan Fine, de Miami, con la intención de sellar los documentos financieros del actor, reportó ¡Hola!

La presentación se llevó a cabo a las 9:00 horas tiempo local y el protagonista de Mirreyes vs. Godínez no asistió.

Bruce H. Lehr, uno de los abogados del histrión, mencionó que aunque consiguieron reunirse con el juez, no se logró el objetivo.

"No pudimos solicitar una moción debido a que todo lo que no se había sellado ya había sido revelado a la corte. No hay razón para sellar de ninguna manera. Eso fue revelado en la última asistencia en la corte", declaró.

El abogado reiteró que el Estado será el encargado de definir los cargos contra el actor, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado lunes, en un departamento ubicado en Brickell, Miami.

Horas antes de la comparecencia del equipo legal de Lyle en la corte, el reportero David Ovalle, de The Miami Herald, adelantó que no pasaría nada en esta reunión y que el actor sería arraigado el próximo 1 de mayo.