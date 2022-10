Anahí 'revive' a Juan Gabriel con nueva canción

Ciudad de México.- Fue hasta el segundo intento, y seis años después de la muerte de Juan Gabriel, que Anahí concretó su sueño de tener una canción con "El Divo de Juárez", se trata de una nueva versión de "Déjame Vivir" que estará disponible mañana en plataformas.

"Tuve la fortuna, el privilegio de conocer a mi querido Juanga, a mi querido Alberto (Aguilera), y estuve con él en su casa de Cancún por tres días, compartiendo padrísimo, haciendo locuras, malabares.

"Grabamos una canción ('Con Tu Amor') y a él no le gustó tanto. Quería algo más que quedara con mi voz. Ni modo, no se pudo, y de pronto pasó el tiempo, recibo una llamada y me dicen que quería grabar conmigo ('Déjame Vivir') en Los Ángeles, que me fuera para allá", relató Anahí vía telefónica desde su casa.

A principios de agosto del 2016, el autor de "Querida" y "Amor Eterno" modernizó los arreglos de la rola, ya con su voz integrada. La ex RBD sólo se dejó guiar por él.

"Yo estaba embarazada de mi primer hijo, Manuel, y él fue de las poquititias personas en saberlo. Él supo de mi secreto en ese momento.

"Nos pusimos a grabar la canción, y quedó. Me regresé (a México) y a los 11 días recibimos la triste noticia de que Juanga había partido (el 28 de agosto del 2016) de este plano terrenal", contó la también actriz e influencer.

La esposa del abogado, político y ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, con quien procreó a sus hijos Manuel y Emiliano, reveló que la pieza no vio la luz antes debido a cuestiones con la disquera Virgin Music y los derechos de autor y explotación.

"Pensé que nunca iba a salir, y de pronto me dicen: 'Ya, sale'. Aquí está y yo, feliz", platicó sobre la pieza que fue producida por Gustavo Farías y cuyo video clip corrió a cargo de La Catrina.

Con intervenciones esporádicas en la actuación y en el canto, la estrella de Rebelde afirmó que se siente agradecida de tener propuestas para telenovela, series y películas, pero que no ha llegado el proyecto que la haga pensar en meterse a un foro o a una gira, y dejar a su familia de lado.

"Sólo estoy abierta a cosas que me llenen el alma, que me hagan sentir feliz y plena y que me recuerden quién soy. Aprendí a hablar delante de una cámara desde chiquita, y estoy en una etapa en la que no me quiero exponer, no quiero exponer a mis hijos", puntualizó.