Ana Torroja, una inspiración para la música y la vida

Ciudad de México.- Con más de 40 años de trayectoria, a Ana Torroja le cuesta creer que es un referente y punta de lanza para varios artistas, en especial por su faceta como vocalista de Mecano.

Prueba de ello es que la Academia Latina de la Grabación le otorgará el Premio a la Excelencia Musical, el cual será un apapacho directo a su alma y corazón.

"El reconocimiento llega en un momento importante de mi carrera en el que me planteo: ¿Qué más puedo ofrecer que no haya hecho ya? Esto me da alas para seguir. Son 40 años, todavía disfruto y me motiva lo que hago para encontrar el lugar desde dónde escribir la música.

"Me cuesta salir de mí y tener la perspectiva que tiene otra gente. La verdad también me llena de orgullo porque muchos artistas me dicen que han sido influenciados por mi música, sobre todo en la etapa de Mecano. El ser referente sin haberlo planeado es pura magia. Me llena de orgullo ser inspiración para otras personas en la música y la vida", dijo Torroja, en videoentrevista.

El Premio a la Excelencia Musical se les entrega a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones con valor artístico a la música latina y sus comunidades. Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo también recibirán el reconocimiento.

Su carrera inició como integrante deMecano junto a los hermanos Nacho y José María Cano, quienes lanzaron su primer disco homónimo en 1982.

El trío se convirtió en un fenómeno musical por sus canciones como "Hoy No Me Puedo Levantar", "Me Cuesta Tanto Olvidarte", "La Fuerza del Destino", "Mujer Contra Mujer", "Un Año Más", "El 7 de Septiembre", entre otras.

Mecano se convirtió en el primer grupo español en llenar estadios en giras internacionales. Sin embargo, la agrupación se tomó un descanso en 1992.

Torroja arrancó su carrera en solitario con su álbum Puntos Cardinales. Dos años después, Mecano publicó su disco recopilatorio Ana|José|Nacho, pero luego de publicarlo se separaron, por lo que ella siguió como solista.

El año pasado, la intérprete de "Duele El Amor" cantó en un homenaje a Marco Antonio Solís en los Latin Grammy de Las Vegas. Ahora la sede de los galardones será Sevilla, España, país natal de Ana.

"Lo suyo sería que los Latin Grammy se pudieran celebrar en todos los países de habla hispana. Siempre hay artistas de muchos lugares del mundo, entonces sería increíble que se pudiera rotar la ubicación. Feliz de que este año sea en España y más en Sevilla que es una ciudad increíble y bellísima", aseguró la intérprete.

Torroja conserva su esencia y sabe mantenerse vigente dentro de la industria musical, ya que se ha adaptado a las nuevas tecnologías y formas para crear música.

"Soy una persona que me gusta sorprender, no me gusta repetirme. Tengo la suerte de que mi voz es mi estilo. Puedo aventurarme en distintos géneros o formas de hacer música y, al final, siempre acaba siendo una canción de Ana Torroja. La motivación de seguir en la música después de 40 años es hacer cosas que no haya hecho nunca", aseguró.

Su hogar, México

Desde hace unos años, Torroja eligió a México como su hogar. Para ella no ha sido complicado vivir en nuestro País porque le gusta la cultura y ha aprovechado la diversidad musical para hacer colaboraciones con artistas nacionales.

"Me he sentido en casa desde el primer momento. En 1984 aterricé por primera vez en México y fue amor a primera vista. Siempre tengo muy buenos amigos y he ido descubriendo música que no conocía y estaba fuera de mi radar. Me encanta hacer colaboraciones con artistas mexicanos como Siddhartha. Me gustaría colaborar con Ximena Sariñana", confesó.

Al ser tan grande su amor por México, a Torroja le gustaría cerrar con broche de oro suTour Volver ofreciendo una serie de conciertos en tierras aztecas a finales de año para dar un viaje a lo largo de cuatro décadas llenas de pop en español.

Después de su gira, la cantante necesita vaciarse de energía para llenarse de nuevas cosas para contar en sus canciones.

"Soy de cerrar capítulos. Necesito terminar la gira para vaciarme y volver a llenarme de cosas que contar. Sí vendrá algún proyecto, no sé si serán un disco o canciones sueltas. Hoy hay tantas posibilidades que aún no sé lo que será, pero sí con ganas de arrancar y empezar algo nuevo", adelantó la intérprete de "La Fuerza Del Destino".

Aunque la música y la lectura la inspiran, antes de sentarse a escribir, a Torroja le gusta viajar a lugares que no conoce e indagar nuevos sitios para encontrar historias para contar.

Sus pasos

982 - Inicia como vocalista de Mecano.

1992 - Separación temporal de Mecano.

1997 - Debuta como solista con su disco Puntos Cardinales.

1998 - José María Cano anuncia la separación definitiva del trío durante los Premios Amigo en su natal España.

1999 - Lanzó su segundo disco Pasajes De Un Sueño.

2000 - Junto con Miguel Bosé se embarca en Tour Girados, en el que combina temas como solista y los de Mecano con los del intérprete.

2003 - Fue nominada a los Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Femenino por Frágil.

2004 - Publicación de su disco Esencial, con duetos con artistas como Armando Manzanero, Miguel Bosé y Saúl Hernández.

2006 - Bajo la producción de Aleks Syntek, estrena la placa Me Cuesta Tanto Olvidarte.

2010 - Llega el disco Sonrisa y viaja a Mali en colaboración con el proyecto Voces X 1 Fin: Mali, para promover el derecho a la educación de los niños en ese país africano.

2015 - Se muda a México con su familia y lanza Conexión.

2019 - Su último trabajo discográfico, hasta ahora, es Mil Razones. Sorprende con colaboración con Alaska en "Hora y Cuarto".

2022 - Presentó "Pasos de Gigante" en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.