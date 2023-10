Amplía Bad Bunny su dominio en los Premios Billboard

Ciudad de México.-Sin necesidad de magia ni de trucos, pero sí con cierto arte, folclor e ilusionismo musical, el "Conejo Malo" prolongó su dominio en los Premios Billboard de la Música Latina.

Bad Bunny se agenció esta noche, sobre el escenario del Watsco Center, en Coral Gables, Florida, el premio más codiciado, el de Artista del Año, ¡por cuarta ocasión consecutiva!

"Esto es por los fans y para los fans. Gracias por escuchar mi música, sin ustedes no estaría aquí. Los llevo en mi corazón", expresó, ante una multitud rendida por su presencia.

El puertorriqueño, quien acudía con 15 nominaciones, al igual que los mexicanos Grupo Frontera, se quedó con siete estatuillas, la mencionada Artista del Año (Global) y, además, Tour del Año y Canción del Año (Ventas y Latin Rhythm), por "Tití Me Preguntó".

Peso Pluma, quien era el máximo favorito, con 21 postulaciones en 15 categorías, se quedó al final con ocho. La primera estatuilla la ganó por Hot Latin Song-Canción del Año.

A media ceremonia, el intérprete de corridos tumbados, quien ha logrado que Alicia Keys reversionara su éxito "Ella Baila Sola", subió al escenario junto al grupo coautor del tema, Eslabón Armado.

"Y esto es para México, muchas gracias por este premio. Gracias a mi compa, Peso Pluma, que montó bien machín. A todo el equipo", dijo Pedro Tovar, de la banda de sierreño sinaloense.

"Queriendo agradecer a todos los fans que hicieron esto posible, a los músicos, a todo el equipo, y, sobre todo, a Pedro (Tovar), que me dejó brincarle a esta canción tan asombrosa, ¡arriba México!", expresó Peso Pluma, quien luego recibió el premio Artista del Año/Debut de manos del luchador Rey Misterio.

Durante la fiesta auspiciada por Telemundo, que condujeron Danilo Carrera y Jacky Bracamontes, Bad Bunny fue la sensación entre la audiencia, que incluyó a estrellas como Ivy Queen, RBD, Christian de la Campa y Andrea Meza.

El boricua ofreció un popurrí de algunos de sus éxitos y puso el "flow" entre fans que no paraban de registrar sus imágenes en el celular ni de corear, así como de celebridades como Nadia Ferreira y Paris Hilton, quienes bailaron al compás de "Moscow Mule", "Where She Goes", "Tití Me Preguntó", "Neverita" y "Me Porto Bonito".

En la ceremonia de los antes llamados Latin Billboard Music Awards también se marcó una pauta con la transmisión, ya que varias estrellas, marcas e influencers tuvieron acceso a los clips oficiales de la transmisión para publicarlos en sus redes y hacerlos tendencia global, o bien, en el mismo canal anfitrión de Facebook, sin restricciones.

Fueron los casos de Marc Anthony y Pepe Aguilar, quienes cantaron "Ojalá Te Duela", y lo mismo sucedió con Eladio Carrión, que deleitó con su éxito "Mbappé", o de Justin Quiles y El Alfa, que ambientaron con "Fiesta Loca".

Cumbia, baile y brindis llegaron con Los Ángeles Azules, quienes recibieron el Billboard Trayectoria Artística y pusieron a bailar a todos con un medley que incluyó "Otra Noche", "Mis Sentimientos" y "Cómo Te Voy a Olvidar", acompañados por Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes.

"Y esta cumbia, este amor por la música, y lo saben, ¡de Iztapalapa para el mundo!", expresó Elías Mejía.

A una década de su trágica pérdida, Jenni Rivera fue recordada con un homenaje a cargo de su hija Chiquis, acompañada por Los Sebastianes y Calibre 50.

Los ganadores

Artista del Año

Bad Bunny

Artista Debut

Peso Pluma

Gira

Bad Bunny

Artista Crossover

Marshmello

Global 200 Artista Latino

Bad Bunny

Global 200 Canción Latina del Año

"La Bachata", Manuel Turizo

Categoría Hot Latin Songs

Canción del Año

"Ella Baila Sola", Eslabón Armado y Peso Pluma

Colaboración Vocal del Año

"Ella Baila Sola", Eslabón Armado y Peso Pluma

Artista Masculino

Peso Pluma

Artista Femenina

Karol G

Dúo o Grupo

Grupo Frontera

Canción del Año, Latin Airplay

"La Bachata", Manuel Turizo

Canción del Año, Ventas

"Tití Me Preguntó", Bad Bunny

Canción del Año, Streaming

"Ella Baila Sola", Eslabón Armado y Peso Pluma

Categoría Top Latin Álbum

Álbum

"Mañana Será Bonito", Karol G

Artista Masculino

Bad Bunny

Artista Femenina

Karol G

Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Categoría Latin Pop

Solista

Shakira

Dúo o Grupo

Maná

Canción

"Bzrp Music Sessions, Vol. 53", Bizarrap y Shakira

Álbum

"De Adentro Pa Afuera", Camilo

Categoría Tropical

Solista

Romeo Santo

Dúo o grupo

Aventura

Canción

"La Bachata", Manuel Turizo

Categoría regional mexicano

Solista

Peso Pluma

Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Canción

"Ella Baila Sola", Eslabón Armado y Peso Pluma

Álbum

"Dañado", Ivan Cornejo

Categoría Latin Rhythm

Solista

Bad Bunny

Dúo o Grupo

Wisin & Yandel

Canción

"Tití Me Preguntó", Bad Bunny

Álbum

"Mañana Será Bonito", Karol G

Compositor del Año

Peso Pluma

PREMIOS ESPECIALES

Trayectoria Artística

Los Ángeles Azules

Ícono

Ivy Queen

Espíritu de la Esperanza

Karol G

Con brillo latino

Famosos del firmamento latinoamericano con impacto internacional brillaron en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, y además, encandilaron a sus fans y arrancaron suspiros a granel.

Andrea Meza, Maite Perroni, TINI, Sofía Reyes, Karol G, Nadia Ferreira y Nicki Nicole acudieron como parte del ejército femenino de luminarias que enalteció belleza y talento.

Peso Pluma, Manuel Turizo, Bad Bunny, Eladio Carrión y Marc Anthony representaron a la comunidad masculina con estilo, clase y atuendos de marca.

Turizo, quien embarneció y se convirtió en el "it boy" de la música latina, nunca se quitó los lentes oscuros y fue acorde al negro: pantalón y camisa lisas, con chamarra de piel.

Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana y conductora de Telemundo, se convirtió en tendencia en las redes sociales gracias a su legión de fans, que le celebraron su vestido vino, aterciopelado, que le mereció piropos de Turizo y Danilo Carrera.

Entre los más extravagantes figuraron Farruko, quien llegó de paliacate y tenis con motivos rojos, y una camisa de escote chino y que en conjuntó costó más de 2 mil dólares; así como Pepe Aguilar, todo de negro, y con su perro Gordo, como ya es costumbre en este tipo de eventos; incluso el can fue muy fotografiado y generó comentarios su cuenta de Instagram en la que "le escribe" a su familia, Los Aguilar, y alguno que otro conocido famoso.

TINI fue una de las estrellas jóvenes que dio de qué hablar entre los internautas, quienes celebraron su escotado y ajustado vestido negro.

"La Bichota por Excelencia", la del movimiento femenino sin etiquetas, Karol G, llegó súper arreglada, con su cabello rosa y platino y un vestido blanco que, dijo, cuidó todo el día para que nadie se le acercara y no lo manchara.

Entre las figuras mexicanas que brillaron en el desfile estuvo Jacky Bracamontes -acompañada de su esposo, Martín Fuentes, e hijas, Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula-, con atuendo dorado claro, el cual se quitó para ponerse otro para su faceta como conductora de la ceremonia.

Casi al final de la alfombra azul, Paris Hilton desfiló impecablemente arreglada en color verde y expresó algunas frases en español.