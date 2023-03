Alza Taylor Swift máximo galardón en los premios iHeartRadio

Ciudad de México.— Taylor Swift cosecha otro éxito en su carrera musical, al ser honrada con los máximos honores durante la entrega de los premios iHeartRadio.

Este lunes se realizó la ceremonia desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la intérprete de "Anti-Hero" se llevó los galardones en las categorías Canción del Año y el Premio al Innovador.

Reportes de medios como US Weekly y TMZ, dieron a conocer que Swift es una de las estrellas que ha impactado la cultura pop.

"Me esfuerzo tanto como puedo para no fallar, porque es vergonzoso, pero me doy permiso y ustedes también deberían hacerlo.

"Faciliten el ser ustedes mismos y tomen las decisiones correctas para que se sientan bien para ustedes. Algún día alguien podría pensar que has estado innovando. Muchas gracias por esto", dijo la cantautora durante su discurso al recibir el premio más importante de la noche.

Taylor Swift vistió con una capa de Alexandre Vauthier, la cual estaba llena de cristales, los cuales brillaban por delante de una tela oscura. La pieza pertenece a la coleccion de alta costura Primavera/Verano 2023 de la firma.

Otras celebridades que destacaron durante la noche fueron Doja Cat, Bebe Rexha y Coco Jones.