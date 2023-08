Alza la película 'Sonido de Libertad' la voz por los niños

Ciudad de México.- Roberto, un padre de escasos recursos lleva a sus dos hijos a una "casa de modelaje para niños", en Tegucigalpa, Honduras, y con engaños de Giselle, una ex reina de belleza, se los deja a unos "profesores", quienes le piden que regrese más tarde por ellos.

Horas después, cuando vuelve por sus retoños, se asombra al ver que no hay rastro ni de la agencia ni de los niños. Conmocionado, no sabe a quién acudir, cómo denunciar, ni siquiera es consciente de que fue víctima de trata de niños.

Así inicia el relato del filme Sonido de Libertad, del director mexicano Alejandro Monteverde, que ha atrapado a la audiencia estadounidense y que se proyecta en salas del País a partir de este jueves.

"Lo hable una persona, o lo hablen cien, lo que nosotros queremos es que este tema, tan complejo, tan lleno de corrupción y tan triste, sea tomado en cuenta por las autoridades y genere conciencia de alguna manera lo demás, es ganancia para todos", expresó Monteverde, en entrevista.

Aunque tardó tres años en obtener distribuidora, el filme, producido por Eduardo Verástegui y estelarizado por Jim Caviezel (La Pasión de Cristo) como el agente Tim Ballard, en dos meses acumula más de 180 millones de dólares en la Unión Americana, contra los 15 millones que costó.

"Estuvimos a punto de dejarla, era un barco que se iba a hundir y surgió algo inesperado que ahora nos tiene aquí, estrenándola en México", apuntó Verástegui.

Mientras la historia de la familia de bajos recursos hondureña transcurre, aparece Tim (Caviezel), un agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que es experto en secuestro de niños, caza de pederastas e información de depredadores de niños que los comercializan como objetos de pornografía infantil.

La historia, aunque pareciera ficción, está inspirada en la vida de Timothy Ballard, un activista y antiguo agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fundador de Operation Underground Railroad.

"Jamás me imaginé que me vería en una película, y más porque yo quería que se supiera, pero no tenía ni la voz ni la manera de hablar de la causa. Es un tema feo, es un tema que no a todos les interesa y a quienes les afecta, por sus intereses.

"No era mi parte la de hacer una historia, una película, y llegaron Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde y le dieron lo que se necesitaba: darlo a conocer en cine", apuntó Ballard, en entrevista.

Junto con un equipo de trabajo, el personaje de Caviezel inicia pesquisas y rescata a Miguel, de quien se hace amigo y le provee de información sobre otros niños que fueron robados. Ahí se da cuenta que la hermana del niño, Rocío, sigue desaparecida. Él le pide que la salve. Al agente se le rompe el corazón y le promete que lo hará.

"La historia es de una temática universal, un héroe es héroe aquí y en China. Un niño es un niño aquí y en China. La película narra la historia de un héroe, como lo es Tim, que decide dejar su estabilidad para ir a Colombia a cumplir la promesa que le hizo a un niño, Miguel, de rescatar a su hermana. Es como inicia algo que te rompe el corazón, pero que también te ilusiona porque piensas que estás aportando con algo muy bueno", destacó Verástegui.