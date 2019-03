Alistan la serie 'NiNis'

Ciudad de México— La actriz y conductora Natalia Téllez celebra que la hayan considerado para ser parte de la serie de televisión NiNis, que está bajo la dirección de Salvador Cartas.

"Es el formato original de las comedias de situación estadounidense de humor ácido, crítico, negro, de lo absurdo de la situación, con personajes bien delineados y trabajados con una psicóloga, capítulo a capítulo y línea por línea", comentó.

Dijo que la emisión se ha convertido en un verdadero reto para ella, al reconocer que nunca en su vida había leído textos tan elaborados, sin el uso del doble sentido, donde la situación es chistosa por sí sola, lo que evita el trabajo de pastelazo y de la comodidad de las palabras altisonantes.

Téllez explicó que NiNis expone de donde vienen los que ni estudian ni trabajan.

"Los ninis habitan las redes sociales igual que los millenials, pero los que no se comprometen tienen un porqué de habitar la casa de sus papás donde nunca van a ser jefes, y las redes sociales les permiten cohabitar, existir, sentirse con poder adquisitivo, por eso el humor de la serie es tan absurdo que terminará atrapando al que la vea".

Subrayó que desconoce el canal o el medio por el que se estrenará.

"Parece ser que será exportable y hasta ahora no sabemos cómo se transmitirá y por cuál plataforma tendrá salida, lo que sé es que el telespectador disfrutará tanto como nosotros hacerla, porque profundiza el porqué de los ninis".

Téllez indicó que extraña a sus compañeros del programa Hoy, pero no volvería al formato, pues quiere hacer cine.

El actor Gonzalo Vega Jr. explicó que la trama es sobre cinco chavos que se juntan en un departamento.

"Todos los capítulos tienen una dinámica y aventura distinta, pero enfocada a ganar dinero fácil, que generalmente no lo logran; es una constante de millennials, donde se tropieza uno para levantarse de nueva cuenta y volver a caer, con la ilusión de querer ganar algo sin hacer nada".

El actor recordó que estuvo a punto de renunciar a seguir los pasos de su fallecido padre, Gonzalo Vega, por decepciones al no pasar ningún casting.

"Hacía casting y no me quedaba, y eso me llevó a una fuerte crisis existencial, que pensé seriamente no seguir en la actuación, yo nunca permití que mi padre me recomendara ni que interviniera por mí, pero me llegó una oportunidad y hasta ahora no he parado de trabajar".