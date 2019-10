Alista The Cure tres álbumes nuevos

Ciudad de México.- The Cure retornará al universo discográfico no con un álbum, ¡sino con tres!

Robert Smith, el icónico líder y fundador de la agrupación británica, que este martes tocará en el Foro Sol, compartió en exclusiva algunos detalles del material que tiene como nombre temporal Live From the Moon, en el cual conceptualizó acontecimientos personales que lo marcaron en los últimos años.

"En realidad tengo preparados tres álbumes, dos de ellos más avanzados. El primero será el que daremos a conocer ya muy pronto. Pienso que el primer sencillo, o todo el disco, saldrá esta Navidad, o un poco antes. Lleva como título de trabajo Live From the Moon y seguramente cambiará de nombre.

"Si hablamos del primer disco, de canciones inéditas, lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional, incluso creo que hoy en día aún me cuesta interpretar algunas de las nuevas canciones porque salieron muy de las entrañas, me solté en ellas, saqué todo lo que traía y me inspiré en transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano... ¡qué dolor!", detalló Smith.

A 11 años de haber publicado su último trabajo, 4:13 Dream, que fue su decimotercer material de estudio, el mítico vocalista, emblema del rock gótico, dark y punk, anticipó cómo serán las otras dos producciones, que aún están en proceso de gestación.

"El segundo disco, que ya tengo más avanzado, se refiere a piezas mucho más libres y con una sonoridad más pronunciada, más fuerte, y que para grabarlas tiene que ser en vivo, sí, con esa experiencia de armar un concepto sustentado en la interpretación del momento.

"El tercero, que es una locura, es un disco de ruido, con aspectos y ambientes diversos, todo ello basado en las experiencias sobre un escenario o en mis trayectos, en situaciones donde el ruido está presente y al que estamos tan acostumbrados que ya no le ponemos atención", precisó el músico, de 60 años.

Venerado por varias generaciones, incluidos fans que crecieron en la era del new wave, synth pop y dance, el también productor, quien debutó con su banda en 1979, con el álbum Three Imaginary Boys, aseguró sentirse a la expectativa por lo que sucederá con su trabajo más inmediato.

"Toda la industria ha cambiado y me siento fascinado con lo que sucede con mi música y con las expectativas que genera, pero quién sabe lo que venga después. Todo es tan nuevo que me sorprendo. Yo no me apego a las modas, no vivo para los estándares.

"Yo no escucho lo que suena más en una plataforma ni lo más publicitado, al contrario, le pongo play a una banda que me recomiendan y que tiene pocas reproducciones o seguidores. Para mí, el número de seguidores no es equivalente a calidad o talento, entonces, busco grupos y solistas nada famosos que me muevan", puntualizó el intérprete de "Boys Don't Cry" y "Just Like Heaven".

'Me he vuelto un observador'

En la industria musical es considerado uno de los últimos y más genuinos estandartes del rock, alguien a quien miles de fans en todo el mundo ponen en un altar. Sin embargo, Robert Smith, líder de The Cure, no es un hombre tan complejo o extraño como pudiera pensarse.

Su vida transcurre, afirma en tono divertido en charla telefónica desde su casa, en Reino Unido, en el mundo real, con personas alrededor y cosas tangibles. No tiene ningún interés en el mundo virtual. Nunca va a exponer en redes sociales lo que hace ni quién es. Prefiere el contacto humano real en lugar de publicar mensajes para miles de seguidores a cada rato.

"Me he vuelto un observador más que un protagonista, en ese sentido. Mantener mi privacidad ha sido muy importante para mí y prefiero escuchar música, observar acontecimientos, con alguien que tenga ese interés, antes que ser el centro de atención. Para ser el centro de atención... mejor en mi show, y no siempre, porque quien destaca es la audiencia", opinó.

A propósito, espera esa misma reacción este martes, cuando The Cure brinde un concierto en el Foro Sol para el cual ya no hay boletos.

Lamentó que a las nuevas generaciones sólo les interese una conexión a través de un dispositivo y no se ocupen de la armonía de su entorno inmediato.

"No es mi tarea criticar, pero no es lo mío. No veo muy saludable que los jóvenes de hoy sólo vivan para estar pendientes de un celular, de una cuenta, de un like...

"La conexión humana se ha perdido y me encantaría pensar que vienen 'los rescatistas', esos que recapacitan y se enfrascan en una charla o un debate en persona. Quizás soy yo el que no sabe adaptarse, quizás sea anticuado, pero así me siento respecto a eso".