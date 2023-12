Alista Netflix nueva versión del anime 'One Piece'

Agencia Reforma | La nueva adaptación animada se titulará The One Piece, de acuerdo con el portal Deadline, y ubicará sus primero episodios en la saga East Blue del anime original. Agencia Reforma | La nueva adaptación animada se titulará The One Piece, de acuerdo con el portal Deadline, y ubicará sus primero episodios en la saga East Blue del anime original. Agencia Reforma | La nueva adaptación animada se titulará The One Piece, de acuerdo con el portal Deadline, y ubicará sus primero episodios en la saga East Blue del anime original.

Ciudad de México.- Tras el enorme éxito de su versión en acción real lanzada este año, Netflix anunció más planes para la franquicia One Piece, en específico, el remake del anime clásico con una historia más actualizada. La nueva adaptación animada se titulará The One Piece, de acuerdo con el portal Deadline, y ubicará sus primero episodios en la saga East Blue del anime original. Esta saga del show clásico abarca sus primeros 61 episodios, que a su vez se inspiran en los primeros 100 capítulos del manga de Eiichiro Oda. Para anunciar el remake, Netflix lanzó un video promocional en honor a los 25 años de One Piece, donde dan un vistazo a la nueva serie. "La leyenda que comenzó hace 25 años. Extendido a lo largo y ancho del mundo. ¡En este mundo interconectado, emprendamos un viaje una vez más!", señala el clip, que poco a poco se hizo viral entre los fans. "Con un equipo de animación completamente nuevo, prepárate para una nueva versión producida por Wit Studio". A través de un comunicado de prensa, la producción de la serie asegura que, además de honrar el anime original, Netflix ofrecerá una actualización visual que impactará al público. Esta incluye "tecnología visual de vanguardia", que le dará un estilo completamente nuevo, "pero familiar". Los involucrados detrás del proyecto son Wit Studio, la editorial Shueisha, Fuji Television Network y Toei Animation Co. Además, se informó que el creador de One Piece, Eiichiro Oda, también supervisará la serie. La alianza entre Oda y Netflix arrancó con la versión live-action de One Piece, y se extenderá en enero de 2024 cuando estrene en la plataforma el anime Monsters 103 Mercies Dragon Damnation.