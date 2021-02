Alista HBO serie de 'Constantine'

El personaje de DC John Constantine llegará a la pantalla chica gracias a una serie que alista HBO, sin embargo, ni Keanu Reeves ni Matt Ryan, quien dio vida al cazademonios en el Arrowverso, serán los protagonistas.

De acuerdo con el medio The Illuminerdi, Warner Bros. y HBO Max ya están trabajando en la nueva ficción y buscan un actor joven y posiblemente no caucásico, citando a Riz Ahmed (Sound of Metal, The Night Of) como el perfil de estrella que está buscando.

El show será producido por Nada Robot, compañía de J.J Abrams, y la noticia coincide con un rumor surgido en 2020 que aseguraba que Abrams había firmado con Warner para una nueva película de Constantine, que bien puede haberse convertido en esta serie.

Por el momento, se desconoce si el proyecto está ligado a otras producciones de DC o HBO Max, aunque podría sentar las bases para la rumoreada serie de Liga de la Justicia Oscura en algún momento futuro.

El personaje John Constantine fue creado en 1985, y obtuvo su propia serie de cómics en 1988. Su historia mezcla las tramas detectivescas clásicas de la novela negra con el ocultismo, la fantasía y lo demoníaco. Además, el personaje de Hellblazer es uno de los miembros más importantes de la Liga de la Justicia Oscura.