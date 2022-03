Alista HBO Max serie precuela sobre Pennywise, el payaso

Ciudad de México.- El payaso Pennywise está a poco de volver a las pantallas de todo el mundo, y es que la plataforma se streaming HBO Max se encuentra desarrollando una precuela de la duología de filmes It, según Variety.

La serie, actualmente llamada Welcome to Derry, comenzará en la década de 1960 en el tiempo previo a los eventos de It: Parte Uno, la película de 2017 basada en la novela de terror homónima de Stephen King. También se dice que la historia incluirá la historia de origen de Pennywise El Payaso.

Andy Muschietti, quien dirigió la película y su respectiva secuela de 2019, será productor ejecutivo de la serie junto con Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Según varias fuentes, los Muschietti y Fuchs desarrollaron la historia del show, con Fuchs escribiendo el guión. Warner Bros. Television es el estudio detrás del proyecto.

Este sería un esfuerzo más de HBO Max por expandir los universos de sus películas a un espacio televisivo. Colin Farrell, por ejemplo, está listo para repetir el papel del Pingüino de The Batman en una serie limitada original; también hay una serie en proceso sobre Bene Gesserit, de Duna.

Las dos nuevas películas de It (Eso, en español) en conjunto recaudaron poco más de 1.1 mil millones de dólares en la taquilla mundial. La historia se adaptó previamente a una miniserie de dos partes para ABC en 1990, con la actuación icónica de Tim Curry como Pennywise.