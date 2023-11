Alimentan la pasión

Ciudad de México.- Rafael Márquez Lugo y Beto Rojas comenzaron una nueva era conjugando la comida y la pasión por el futbol en Hambre de Gol, una docuserie original de Fox Sports.

En ella se descubrirá la oferta gastronómica alrededor del balompié en México, haciendo un viaje culinario por 14 ciudades, 17 estadios y 18 equipos de la Liga MX, para probar los platillos típicos mientras la gente disfruta de diferentes anécdotas con algunas figuras como Bruno Marioni, Fabián Estay, Andrés Chitiva y Aldo De Nigris.

"La apuesta es grande, novedosa, ver otra faceta del deporte. A quién no le gusta ver futbol... pero al mismo tiempo hablar de la comida típica de cada equipo y ciudad. Fue novedoso para mi ver todo el ambiente afuera de los estadios, las garnachas, etc", confesó Rafa Márquez Lugo, ex jugador.

"No nada más es conocer la oferta gastronómica, queríamos mostrar esos lugares turísticos que son impactantes y que no eran tan conocidos. Es una gran experiencia, el platicar con estas grandes figuras, porque la frescura de estar comiendo los llevan a decir algo que a lo mejor nunca habían confesado", señaló Beto Rojas, presentador.

Hambre de Gol puede disfrutarse cada domingo en los diferentes espacios de Fox Sports.