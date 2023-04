Alicia Keys musicaliza precuela de Bridgerton

Londres —­ En los famosos estudios Abbey Road de Londres para presentar una selección especial de canciones grabadas en audio espacial para Apple Music, Alicia Keys reveló otro próximo proyecto: una reimaginación de un éxito icónico para la próxima precuela de Netflix "Bridgerton".

"Estoy haciendo una nueva versión reimaginada de 'If I Ain't Got You' con una orquesta de 90 músicos con mujeres de color y es increíble", dijo Keys.

La canción de "The Diary of Alicia Keys", de 2003, aparecerá en "Queen Charlotte: A Bridgerton Story", que se estrena el 4 de mayo, y Keys está rodando el video que la acompaña en Londres esta semana.

La nueva versión también saldrá en audio espacial, "si puedes imaginar 90 piezas arremolinándose a tu alrededor", dijo Keys.

El audio espacial permite al oyente experimentar un sonido envolvente similar al de un teatro; Keys tomó los archivos originales en bruto de sus canciones para regrabarlos y remezclarlos. Keys lanzará ocho álbumes de audio espacial el 28 de abril en Apple Music.

"Esta es mi primera vez en Abbey Road", exclamó Keys emocionada, antes de tocar seis de los temas recién grabados ante un pequeño grupo de conocedores de la industria musical. Keys habló sobre el proceso y compartió recuerdos de las canciones entre bailes al ritmo de la música.