Alicia Keys en el reflector

Nueva York — Una noche de este verano, Alicia Keys se quedó dormida escuchando canciones.

Estaba de vacaciones tras una gira de conciertos de cinco semanas, pero su mente seguía trabajando: Llevaba 12 años trabajando en "Hell's Kitchen", un musical basado en su adolescencia en un barrio neoyorquino de la época, y lo primero que tenía que hacer era escribir una nueva canción para la actriz que interpreta a la madre de la protagonista.

Así que se echó una siesta con los auriculares puestos, escuchando una lista de canciones teatrales de madres (piensa en "Rose's Turn" de "Gypsy" y "Little Girls" de "Annie"). Cuando se despertó, podía sentir el ritmo. Oía los acordes. Podía ver el título.

Se metió en un armario y empezó a cantar en su teléfono. Entró en Internet e investigó un poco para reforzar la letra. Y luego, cuando regresó a Nueva York, empezó a escribir, a altas horas de la madrugada, después de las reuniones, las llamadas y los ensayos, acariciando un piano vertical en su estudio de grabación de Chelsea.

"Esto está ocupando mucho espacio en mi mente", dijo Keys sobre el musical, pensativa pero cándida mientras la llevaban en coche a una sala de ensayos del centro de la ciudad, sin prestar atención al tráfico y concentrándose en llegar adonde quiere ir.

Ese día quería ir al Public Theater, la célebre pero pandémica organización sin ánimo de lucro en la que "Hell's Kitchen" se estrenará el 24 de octubre. Aunque Keys no actúa en ella, la demanda es alta: Cada vez que se ponen a la venta más entradas, se agotan.

"Pienso mucho en 'Hell's Kitchen' y, obviamente, mi objetivo es que sea muy querida y que llegue al mundo como una tormenta, una tormenta increíble", dice Keys. "Y el objetivo, obviamente, es trasladarla a Broadway. Así que lo tengo muy presente".

Figura inusual en el mundo de la música

Con 15 Grammys, cinco álbumes número 1 y unos 5 mil millones de reproducciones de canciones, Keys es una figura inusual en el mundo de la música: una pianista de formación clásica convertida en cantautora de R&B que firmó un contrato discográfico cuando era adolescente y sigue siendo, a sus 42 años, decidida, motivada y decididamente dueña de su vida creativa y comercial.

Su musical, "Hell's Kitchen", es también inusual, en aspectos que parecen prometedores. A diferencia de muchos espectáculos biográficos que narran el paso de la infancia a la fama, éste se centra en la ficción y describe unos meses de la vida de una joven de 17 años llamada Ali.

"No se trata de Tina Turner, ni de los Temptations, ni de MJ, ni de Carole King, aunque todos ellos son fenomenales", dijo Keys refiriéndose a los espectáculos sobre estrellas del pop. "En realidad trata mucho más de las relaciones y la identidad y de intentar averiguar quién eres, que creo que es un tema recurrente en todas nuestras vidas: ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿En quién nos estamos convirtiendo?".

En "Hell's Kitchen", Ali, como Keys, es hija de madre blanca y padre negro y crece en Manhattan Plaza, una urbanización de viviendas subvencionadas a las afueras de Times Square donde el 70% de las unidades son para artistas escénicos. Los personajes secundarios -una madre soltera hiperprotectora, una profesora de piano que le cambia la vida, un novio mayor y un padre poco fiable- se basan en figuras de la propia educación de Keys.

"Hemos ficcionalizado mucho los detalles", dice Kristoffer Diaz, dramaturgo y libretista que lleva más de una década trabajando con Keys en el espectáculo. Por el camino, Keys y Diaz se han unido al veterano de Broadway Michael Greif, que dirigió "Dear Evan Hansen", y a la coreógrafa Camille A. Brown, una bailarina muy solicitada.

Historia de amor entre madre e hija

"Hell's Kitchen" es, a los ojos de su equipo creativo, una historia de amor entre madre e hija. Y en una época en la que muchos musicales se presentan como cartas de amor a Broadway o a Nueva York, éste cae de lleno en el segundo bando: La identidad de Keys, como persona y como compositora, se forjó en la ciudad en la década de 1990, y eso influye en los sonidos (como los tambores de cubo) y el movimiento (con ecos de bailes sociales como el Running Man) del espectáculo.

La partitura, interpretada por una banda que incluirá un pianista visible para el público incluso cuando los actores simulen estar tocando el marfil, incluye los éxitos más conocidos de Keys: "Fallin'", "No One", "Girl on Fire", "If I Ain't Got You" y, por supuesto, "Empire State of Mind", su colaboración de 2009 con Jay-Z que se ha convertido en un himno ineludible de la ciudad de Nueva York. Keys dijo que ha escrito cuatro canciones nuevas para el espectáculo, pero que incluso las ya existentes tienen un nuevo sonido porque han sido reordenadas.

"Las canciones que crees que conoces", dijo, "nunca las has oído así".

Hacer un musical puede parecer un volantazo para Keys, pero lo cierto es que el solapamiento entre la industria discográfica y el teatro musical es sustancial. Cada vez hay más musicales biográficos ("MJ", sobre Michael Jackson) y de ficción ("& Juliet"), así como espectáculos con partituras originales escritas por estrellas del pop ("Here Lies Love").

Keys ha hecho teatro toda su vida y ha incursionado en la interpretación -interpretó a Dorothy en una producción preescolar de "El Mago de Oz" y tuvo un cameo en "The Cosby Show" a los 4 años-, pero su pasión siempre fue la música. Estudió piano desde los 7 años, formó parte de un grupo de chicas, compuso su primera canción a los 11 y firmó un contrato discográfico a los 15. La infancia fue rápida. Su infancia fue muy rápida: se saltó dos cursos y se fue de casa a los 16 años.

"Sabía mucho antes de lo que debería", dice su madre, Terria Joseph. (Madre e hija utilizan nombres artísticos).

Cuando Keys era niña, Joseph era una actriz en apuros -así fue como consiguió vivir en el Manhattan Plaza- que aceptaba trabajos de supervivencia, sobre todo como asistente jurídica, mientras intentaba encontrar trabajo como intérprete. (El padre de Keys, azafato de vuelo, no vivía con ellos y casi siempre estaba ausente; aunque Keys estaba muy unida a sus abuelos paternos, a menudo estaba distanciada de su padre. Ahora, dice, se llevan bien).

Fue la mejor estudiante de su promoción en la Escuela Profesional de Artes Escénicas de la ciudad y asistió a la Universidad de Columbia durante un mes antes de abandonar los estudios para dedicarse a la música. En 2001, con el lanzamiento de "Fallin'" e impulsada por una aparición en "The Oprah Winfrey Show", su carrera despegó.

Keys ha seguido viendo teatro cuando puede, y en 2011 coprodujo una obra de Broadway, "Stick Fly", sobre una familia negra acomodada que lucha con la raza y la clase social. Según su madre, que siempre intenta llevarla a ver más teatro, Keys lleva tiempo pensando en desarrollar su propio espectáculo. "Estaba en su lista de deseos desde hacía tiempo", afirma Joseph.