Algunos de los hobbies más raros de las celebridades

Ciudad de México.- Todas las personas buscamos un hobby para enfrentar nuestra vida diaria, pero Beyoncé, Seth Rogen y Taylor Swift han optado por actividades muy peculiares.

BEYONCÉ

Apicultura

No por nada sus fans la llaman Queen Bee/B/Bey, es decir “Abeja Reina”, y es que la cantante tiene un peculiar hobby que le hace honor a su apodo: hace miel en su propia casa. En 2020, Beyoncé le contó a la revista Vogue de Reino Unido que tiene unas 80 mil abejas en su hogar, repartidas en dos colmenas.

“Las tengo en mi casa desde hace un tiempo. Producimos cientos de tarros de miel al año. Empecé con las colmenas porque mis hijas, Blue y Rumi, tienen alergias terribles y la miel tiene innumerables propiedades curativas”, señaló a la revista.

SETH ROGEN

Cerámica

El comediante es un ávido creador de cerámica, y es famoso por crear ceniceros para sus amigos, así como teteras y tazas. Este 2023, incluso, fungió como juez y productor ejecutivo del programa The Great Canadian Pottery Throw Down, sobre cerámica. “Este es un arte meditativo. Te obliga a estar muy presente”, le dijo al New York Times en 2021.

Brad Pitt también es un amante de la cerámica. Hace unos años, cuando filmó con Leonardo DiCaprio la película Había Una Vez en Hollywood, Pitt le contagió a su coestelar el gusto por hacer vasijas, macetas y más. Ambos pasaron varias noches trabajando en su cerámica.

TAYLOR SWIFT

Globos de nieve

Hace unos años, en una charla con la revista Seventeen, Taylor Swift confesó una de sus pasiones: armar globos de nieve con diversas temáticas. Esta actividad manual la adquirió mientras revisaba Pinterest, una aplicación ideal para amantes del bricolaje.

“Descubrí cómo hacer los globos en Pinterest. Fue un hermoso día de actividades invernales. ¡Hacer bolas de nieve me hace sentir como una niña pequeña otra vez!”, reconoció. Sus materiales favoritos son tarros de cristal, antigüedades navideñas, brillantina y demás detalles coloridos.

ANGELINA JOLIE

Colecciona dagas

Aunque ahora su mayor enfoque está en ser madre y convivir con sus seis hijos, la ganador del Óscar comenzó a tener fama de “excéntrica” desde su matrimonio con el actor Billy Bob Thornton, de 2000 a 2003. Por ejemplo, ambos llevaban un frasco con la sangre del otro en un collar. Y ella ventiló que coleccionaba cuchillos.

En 2008, Jolie habló de su curioso y filoso hobbie con W Magazine. Compartió que esa pasión la obtuvo de su madre, la actriz Marcheline Bertrand, y que ahora ella se la “heredaba” a su hijo Maddox. “Mi mamá me llevó a comprar mis primeras dagas cuando tenía 11 o 12 años. Y ya le compré a Maddox algunas cosas”, reconoció.

RYAN GOSLING

Tejer

Así como la cerámica, tejer es otra de las pasiones de las estrellas de Hollywood. David Arquette, Meryl Streep y Julia Roberts han compartido su amor por hacer suéteres o bufandas. Sin embargo, a quien no nos imaginaríamos con dos agujas para tejer y ganchillos sería a Ryan Gosling.

Al menos así lo reveló a GQ Australia en 2013. El Ken de Barbie reveló que aprendió a tener mientras hacía la película Lars y La Chica Real. “Si tuviera que diseñar mi día perfecto, involucraría tejer. Y lo mejor es que al final obtienes algo de ello. Recibirás un bonito regalo”, reconoció.

TOM HANKS

Colecciona máquinas de escribir vintage

En una extensa columna que escribió para el New York Times hace unos años, el doble ganador del Óscar habló sobre su amor por las máquinas de escribir antiguas. La primera que tuvo la consiguió cuando tenía 19 años y con el paso del tiempo ha logrado coleccionar más de 250 máquinas.

Ha salido en portadas de revistas especializadas e incluso en el documental California Typewriter, que nos presenta a personas que siguen usando estos objetos como parte de su día a día. “El placer táctil de escribir a la antigua usanza es incomparable al que se obtiene con una computadora portátil”, puntualizó Hanks.

ROD STEWART

Modelos de ferrocarriles

Primero, nunca le digan a Sir Rod Stewart que su hobby es “armar trenes”. No, lo que él hace es “construir ferrocarriles a escala”. Así lo dejó claro a la revista Railway Modeller Magazine, en 2019. Esa ocasión, el cantante abrió las puertas de su mansión para mostrarle al mundo su colección de ferrocarriles a escala. “Mucha gente se ríe de que sea un pasatiempo tonto, pero es un pasatiempo maravilloso”, le dijo a la revista.

Su afición comenzó cuando era un niño y vivía cerca de un depósito de carbón en Londres, por donde pasaban muchos trenes. Actualmente de 78 años, Stewart, cada que viaja, pide una habitación extra del hotel donde se hospeda para armar sus modelos a escala. De hecho, tiene uno que tardó más de 26 años en armar, inspirado en la ciudad de Nueva York. Tiene mil 393 metros cuadrados y lo mantiene en el ático de su casa.

NICK OFFERMAN

Carpintería

El actor, famoso por su personaje de Ron Swanson en la serie de comedia de culto Parks and Recreation, es un carpintero profesional en sus ratos libres. Incluso tiene su propio taller y tienda establecida en Los Ángeles, donde crea todo con sus propias manos, de manera artesanal.

Especializado en pedidos personalizados, hace desde camas, casitas para pájaros, sillas y lo que le propongan… siempre y cuando tenga tiempo. Hace unos años le dijo a Vanity Fair que David Letterman le encargó una canoa de madera, pero que no la pudo hacer por estar actuando en un proyecto. En su lugar, le hizo al conductor un remo personalizado.

TERRY CREWS

Retratos hiperrealistas

Además de haber sido un jugador de fútbol americano reconocido y actualmente, actor, productor, comediante y conductor, Terry Crews es todo un estuche de monerías. La más impactante de todas es su amor por la pintura, en específico por los retratos hiperrealistas.

“Mi primer trabajo en el mundo del entretenimiento fue dibujar bocetos de la sala del tribunal para el peor caso de asesinato en la historia de Flint, Michigan, de donde soy”, le dijo a Jimmy Kimmel en su talk show, en 2014. “Tuve una beca de arte antes de tener una beca de fútbol”. Además, es un exitoso diseñador de muebles y toca la flauta de manera semi profesional.

BOB DYLAN

Escultor de hierro

Los fans del mítico cantautor, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, saben que además de ser uno de los compositores más importantes de Estados Unidos, también es un prolífico pintor y dibujante. Hasta la fecha ha publicado nueve libros sobre su arte impreso y ha exhibido su trabajo en varias galerías.

Sin embargo, pocos están al tanto de su otra pasión: las esculturas de hierro. Con sus propias manos y en el taller que instaló en su casa, Dylan hace obras gigantescas como extraídas de un relato steampunk. “He estado rodeado de hierro toda mi vida, desde que era niño. Nací y crecí en una zona minera de hierro, donde se podía respirar y oler cada día”, explicó en 2013 durante la apertura de “Mood Swings”, una exhibición de siete puertas de hierro forjado que hizo para la Halcyon Gallery de Londres.