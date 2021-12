'Alguien es responsable pero yo no', afirma Baldwin sobre disparo en set

Los Ángeles.- Alec Baldwin dijo que siente una tristeza increíble y un arrepentimiento por el tiroteo que mató a una directora de fotografía en un set de filmación de Nuevo México, pero no culpa.

"Alguien es responsable de lo que sucedió, y no puedo decir quién es, pero no soy yo", dijo Baldwin en una entrevista de ABC con George Stephanopoulos, que se transmitió este jueves por la noche, la primera vez que el actor habla en profundidad en la pantalla sobre el rodaje del 21 de octubre en el set de la película "Rust". "Honestamente, si me sintiera responsable, podría haberme suicidado".

Baldwin dijo que es esencial que los investigadores averigüen quién puso la bala en el arma que disparó, que se suponía que estaba vacía y que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

"Sólo hay una pregunta por resolver, ¿de dónde vino la ronda de balas reales?" Dijo Baldwin.

Baldwin dijo en un clip de la entrevista publicado un día antes: "no apreté el gatillo. Nunca apuntaría con un arma a nadie y les apretaría el gatillo. Nunca".

Dijo que fue la propia Hutchins quien le pidió que apuntara con el arma fuera de cámara y hacia su axila antes de que se disparara.

Baldwin dijo que, siguiendo la dirección de Hutchins, retiró el martillo.

"Solté el martillo y el arma se disparó", dijo.

Cuando Stephanopoulos le dijo a Baldwin que muchos dicen que nunca debes apuntar con un arma directamente a alguien en un set, él respondió, "a menos que la persona sea el director de fotografía que me estaba indicando dónde apuntar el arma para el ángulo de su cámara".

Baldwin dijo que pasaron de 45 minutos a una hora antes de que comenzara a comprender que había una bala real en el arma, y no lo supo con certeza hasta que fue entrevistado horas después. Pensó que Hutchins podría haber sido herida por un blanco a corta distancia o haber tenido un ataque al corazón.

"La idea de que alguien metiera una bala real en el arma ni siquiera era concebida".

Tuvo uno de varios momentos de lágrimas cuando describió a Hutchins, diciendo que era "alguien a quien todos amaban y admiraban".

Baldwin dijo que estaba haciendo la entrevista para contrarrestar los conceptos erróneos del público sobre el tiroteo y dejar en claro que "haría todo lo posible para deshacer lo que sucedió".

Pero Baldwin dijo: "Quiero asegurarme de no dar la impresión de que soy la víctima porque tenemos dos víctimas aquí".