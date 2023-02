Alfredo Adame no se arrepiente del asesinato que cometió

Ciudad de México.- Hace unos días Alfredo Adame confesó que en su juventud mató a una persona y que su padre le ayudó a esconderse de la ley enviándolo a Michoacán, hecho del que no se arrepiente, pues asegura que fue en defensa propia.

"Si a mí me preguntas ¿te arrepientes?... No, no me arrepiento, pues fue en defensa propia. Yo era menor de edad y eran seis cuates contra nosotros", dijo en un programa de televisión.

Adame comentó que sintió que la víctima le iba a pegar y tomó ventaja golpeándolo en la garganta, por lo que cayó de espaldas.

"El cuate hizo como que me iba a pegar y en ese momento le metí un golpe en el cuello. El cuate se fue de espaldas, los demás se hicieron para atrás y mi cuate me dijo: 'vámonos'. Entonces nos subimos al coche", relató a Hoy Día.

Alfredo Adame comentó que esta discusión inició porque él estaba besando a la novia del agredido.

"Fuimos a una fiesta de una colonia de gente de mucho dinero. Éramos muy bien parecidos y jalábamos con las chavas. La chava terminó bailando conmigo, hubo besos, arrumacos. El novio se enojó, se deja venir, me tira una patada y no me hizo nada", agregó.

En los últimos meses, el conductor ha estado involucrado en peleas callejeras donde lo han golpeado, al grado que ha requerido intervenciones quirúrgicas.