Alex Fernández, enfocado en su propio sello musical

Ciudad de México.- Este 4 de noviembre es el cumpleaños de Alex Fernández, pero hasta este jueves no tenía planeada la fiesta: sus energías y el perfeccionismo los enfocó en su primer concierto en el Teatro Metropólitan, donde su objetivo era mostrar su sello propio.

Es hijo de Alejandro Fernández y nieto de Chente, y aunque compartió cerca de 15 fechas con su padre en giras, ahora quiere compartir con el público el resultado de varios años de carrera, a través del repertorio que ha acumulado en dos discos.

"Cada vez me siento mejor, cada vez voy agarrando más experiencia. Los shows con mi papá me han ayudado muchísimo, por lo tanto le metí mucho a la producción. Mucho de esto que es nuevo: luces, videos, sonido, lo vamos a estrenar aquí.

"Estoy muy emocionado de poder ver todo el trabajo que hemos hecho en acción. Saliendo no sé con qué tanta energía termine. Si no hacemos algo, me voy a Guadalajara y allá seguro me lo armo", compartió el cantante en entrevista.

Su recorrido lo ha llevado por palenques, pero para sorprender en la Ciudad de México, el intérprete de "El Tiempo No Perdona" buscó fotos personales y hasta trabajó un video donde su difunto abuelo le pide a todos que le den la bendición y lo apoyen.

Ese voto de confianza lo ha impulsado para experimentar con su música y no atarse a lo tradicional, por lo que adelantó que continuará con su búsqueda de sonidos que le resulten innovadores.

"Siempre voy a estar en el regional, no me quiero mover de ahí, pero sí me quiero mover dentro de los subgéneros que puedan existir. El primer disco fue algo súper tradicional, el segundo fue más ranchero norteño, con Edén (Muñoz) que es el director, pero no quiere decir que ya sea un estilo marcado permanente.

"El siguiente probablemente sea mariachi popero, me voy a estar moviendo así, lo importante es ser auténtico. Como nos movimos de lo tradicional, por respeto al traje de charro decidimos no portarlo y venirnos por algo más vaquerón, pero siempre voy a estar con los trajes de charro", aseguró.

El próximo año, Fernández tiene previsto un nuevo disco y sacar varias colaboraciones, pero antes aprovechará noviembre para celebrar más, pues también tendrá su boda religiosa en Guadalajara.