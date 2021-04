Alejandra Guzmán rompe en llanto y defiende a Enrique Guzmán

"Nunca había visto a mi padre destrozado por algo que no ha hecho”, dijo Alejandra Guzmán sobre las acusaciones de su hija hacia Enrique Guzmán, publicó TV Notas.

Alejandra Guzmán habló sobre las declaraciones de su hija Frida Sofía hacia Enrique Guzmán y destrozada comentó en entrevista con Adela Micha a fondo sobre lo que la acusación provocó en su familia.

“Empezaron a hablar de estas cosas que me duelen mucho, imagínate ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad, y yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero no puedo permitir que llegue a este nivel y acuse a mi padre quien tanto la ha apoyado”, comentó la cantante defendiendo nuevamente a su padre.

Adela cuestionó a Alejandra sobre sus razones para estar convencida de que Enrique Guzmán es incapaz de haber tocado a Frida, por lo que ella contestó, “Porque lo sé, porque es un gran hombre, porque es mi padre, porque me dio la vida, porque es un hombre que ha trabajado toda su vida y porque me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre”, confesó sobre las mismas declaraciones que ella hizo sobre cuánto sufrió en su infancia por ver los ‘ojitos morados’ de Silvia Pinal debido a los golpes del cantante.

La cantante defendió a su papá y continuó diciendo entre lágrimas, “cuando canto ‘Te Esperaba’ ¿sabes cómo la canto? ¡Deshecha, deshecha! Porque soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho y eso es injusto”, aseguró.

Alejandra también comentó que ya habló del tema con toda su familia y habló particularmente de la conversación que tuvo con Sylvia Pasquel, “Yo lo he hablado con toda mi familia, he hablado con Sylvia (Pasquel), yo he hablado con mi madre y con mi padre. Jamás le hizo nada a nadie de mi familia. Y no es justo que se le señale y se nos crucifique por algo que no hemos hecho ni yo, ni mi padre, y te lo digo porque lo conozco porque él me parió y porque lo amo”, comentó.