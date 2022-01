Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo por polímeros

Ciudad de México.— La cantante Alejandra Guzmán fue hospitalizada para ser intervenida por polímeros luego de haber superado el contagio por Covid.

Pese a que La Guzmán ya salió del segundo contagio por coronavirus, fue hospitalizada para realizarle la cirugía número 41 en los glúteos.

Según la periodista Ana María Alvarado, el Covid-19 habría afectado la zona por ser una parte debilitada de su organismo, la cual el virus atacó ocasionado una infección que requirió cirugía.

"Alejandra Guzmán hoy fue a dar otra vez al hospital por estos biopolímeros que le inyectaron. Me estaban comentando que derivado del Covid, que ataca tus zonas débiles, se le volvió a acumular el polímero, eso le generó infecciones, temperaturas muy elevadas y el doctor le dijo: ‘es tiempo de volver a entrar al quirófano’. Ella ya sabe, ya reconoce los síntomas y sabe que es hora de correr al doctor y lo peor es que esto la va a acompañar toda la vida”, dijo Alvarado.

La Guzmán se encuentra actualmente en medio de varias situaciones complicadas, pues su hija Frida Sofía fue detenida en Estados Unidos por alterar el orden público y oponer resistencia al arresto.

La orden de internarse fue inesperada, por lo que tuvo que cancelar el llamado para la grabación del video de Sexo, pudor y lágrimas.

En una entrevista en 2021 para Yordi Rosado, Alejandra Guzmán reveló que se había sometido a un total de 40 cirugías para intentar frenar el daño que le ocasionaron las inyecciones de polímeros en los glúteos.

"Ha sido un proceso largo, bien largo. Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel”, explicó.

También compartió que su situación era tan grave que tuvo que firmar un documento en el que autorizaba que hicieran experimentos con ella para tratar de salvarle la vida y que no demandaría en caso de que los resultados no fueran favorables.

Alejandra Guzmán fue inyectada con metil metacrilato entre la subdermis y el músculo como una forma de agrandar los glúteos en la clínica Valentina Albornoz, misma que contaba con denuncias previas por los mismos motivos.

Aunque le extrajeron la sustancia de ambos glúteos y del coxis, no toda pudo ser retirada y en su momento permaneció un 10% en su organismo, el cual ha sido quitado poco a poco en las consecuentes intervenciones.