Alan Estrada escribe sobre más que viajes

Guadalajara, México.- Alan Estrada (Tepatitlán, 1980) decidió hace más de 10 años que iba a dedicar buena parte de su tiempo a viajar, a descubrir el mundo con ojos de asombro, de conocer nuevos destinos y con ello reconocerse en ellos.

Ahora el actor, youtuber e influencer con 3.6 millones de seguidores y un pasaporte lleno de sellos, se embarcó en una nueva aventura: "Viajar Cambiará tu Vida" (Planeta, 2023), un libro en el que reúne anécdotas, reflexiones y consejos sobre el poder transformador del desplazamiento.

Pero los viajes no empezaron en la infancia. En los primeros años visitaba las playas cercanas con su familia, fue hasta pasados los 20 que descubrió este pasatiempo que ahora se ha convertido en un trabajo, recuerda el artista, quien a través de su cuenta @Alanxelmundo en YouTube documenta sus travesías por diversas geografías desde 2010 y que hasta el momento ha registrado más de 600 millones de reproducciones.

"Viajar inició como un hobby que descubrí no a temprana edad, sino a los veintitantos, esa pasión poco a poco se ha convertido en mi trabajo, ha sido algo que ha cambiado mi vida", recalca el autor que tardó casi cinco años en escribir este título.

El libro incluye relatos en torno a un viaje realizado a varias ciudades de China acompañado por su padre, tras la muerte de su madre, que se convirtió en toda una experiencia emocional, hasta el asombro que le causó sumergirse 3 mil 800 metros en las profundidades del Océano Atlántico para conocer los restos del Titanic, así como el miedo que sintió en uno de sus viajes a Cuba.

"Claro que hablo de la experiencia del Titanic, el libro lo escribí antes de que sucediera la tragedia, y hablo de muchos otros viajes pero desde distintos enfoques", recalca.

Aunque en sus videos publicados en YouTube, describe paso a paso cómo fue esa expedición al Titanic, en el libro profundiza y reflexiona sobre las emociones y el estado de ánimo que le dejó la travesía en el Titán, sumergible que implosionó en junio de 2023 en las profundidades del océano Atlántico, a causa de la presión del agua y que dejó cinco muertos.

Alan se convirtió en el primer mexicano en abordar esta nave, apenas un año antes del fatal accidente.

"Bajar en un sumergible experimental a casi 4 mil metros de profundidad es algo que implica muchísimo riesgo, yo estaba plenamente consciente de que las cosas podían salir mal, si algo fallaba dentro del sumergible, la muerte sería instantánea.

"Me cuestioné mi existencia, buscaba sin parar una confirmación de que estaba listo para hacer algo de esta magnitud y así, si las cosas no salían bien, podía irme tranquilo de este mundo", relata Estrada en el libro.

MÁS QUE PAÍSES, EXPERIENCIAS

"Es un libro muy personal en el que comparto mi manera de ver el mundo y cómo los viajes me han transformado, y cómo me gusta aplicar lo que he aprendido en el día a día, es un libro para quien le gusta viajar, pero también para quien le gusta la lectura, para aprender cosas nuevas o que pueda implementar en su día a día", relata Alan, quien ha visitado una larga lista de países como Polonia, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Eslovenia, Holanda, Italia, China, Japón e Inglaterra.

Aunque el número de naciones en su lista no es lo que le interesa contar. Lo que busca reflejar en este primer libro es su visión, dar algunos consejos prácticos y abrir la conversación sobre planteamientos tan variados como la soledad, el autoconocimiento, la diversidad, hasta el nacionalismo y la identidad.

En uno de los capítulos del libro, que se divide en 10, el actor de musicales como "Hoy no me Puedo Levantar", habla sobre el término turista, que ha sido desdeñado por algunos viajeros.

"Sonaría equivocado decir que mi experiencia no es la de un turista porque al final todos somos turistas, cualquier persona que esté visitando un lugar que no es el lugar donde vive, es un turista, por supuesto que mi visión es la de un turista, de alguien que no vive el lugar que está visitando, a mí me interesa que si la gente que ve mis videos quiere conocer un poco más de mí, lo va a poder hacer a través este libro porque profundizo en reflexiones que a veces no hago en mis videos", completa Estrada.

A lo largo del título, el jalisciense resalta que incluso las experiencias malas terminan por convertirse en valiosos aprendizaje, porque "los viajes no todo el tiempo pueden ser placenteros", recalca.

