Alaba Guillermo del Toro la cinta 'Godzilla Menos Uno'

Ciudad de México.- Godzilla Menos Uno, la nueva película sobre el reptil radioactivo, producida en Japón, costó apenas 15 millones de dólares, pero ha maravillado a todo el mundo, incluido el cineasta mexicano Guillermo Del Toro.

"Es un milagro", escribió el realizador al filme hace unos días en sus redes sociales.

Con casi 41 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, Godzilla acaba de rebasar justamente a El Laberinto del Fauno (37 millones, en 2006), de Del Toro, entre los filmes en idioma extranjero más exitosos en Hollywood.

Esta nueva entrega, que celebra el 70 aniversario de la franquicia, está escrita y dirigida por el japonés Takashi Yamazaki.

"Entre las 3 mejores películas de Godzilla de todos los tiempos (en realidad, las dos mejores). Ambición y realización de escala teatral", escribió en X, antes Twitter, Del Toro.

Godzilla se desarrolla en el Japón de la posguerra, un lugar desolado que es testigo del surgimiento del titán, que llevará a la nación asiática a una destrucción aún mayor.

La trama se inicia en 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el piloto kamikaze Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) aterriza en la Isla de Odo después de fingir problemas técnicos en su avión.

Allí, cruzará caminos con el colosal Godzilla, una criatura que ataca la isla.

"Creo que más que 'ver' esta película, es más apropiado decir que la van a 'vivir'. Espero que puedan experimentar verdaderamente al Godzilla más aterrador", dijo el realizador Yamazaki durante la promoción.

Nominada en los Critic's Choice Awards como Mejor Película Extranjera, la cinta combina elementos de drama, acción y fantasía, y explora temas como la culpa, la venganza y la lucha por la supervivencia en un momento de crisis nacional.

El elenco estelar incluye también a Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando y Kuranosuke Sasaki, entre otros.

Yamazaki, director de cintas como ALWAYS: Sunset on the Third Street (2005), también fue el encargado de la realización de los efectos visuales debido a su profunda conexión con la historia.