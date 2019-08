Al ritmo de Chihuahua

Poncho González, el ‘hiphopero’ chihuahuense que fue el primer mexicano en ganar un Campeonato Mundial de Danza de Hip hop en Phoenix, Arizona, en conjunto con el grupo S-Rank y quien fue el ‘doble’ del cantante puertorriqueño Daddy Yankee en su video Con Calma, regresará a la tierra que lo vio crecer.

Con el hip hop como bandera, pero con otras habilidades rítmicas como el jazz, tap, ballet, break dance y más géneros contemporáneos que lo han llevado a posicionarse como uno de los bailarines con más prestigió, impartirá una clase magistral junto con Dano y Mario ‘Los Cuesta brothers’, Jenny Pedraza y Ginna Montoya

El evento es organizado por Producciones Creed y surge tras la idea de crear un sentido de pertenencia en los jóvenes de la ciudad, así como ‘llenar un hueco’ ante la falta de workshops para quienes desean profesionalizarse como bailarines; se llevará acabo el próximo sábado 17 y domingo 18 de agosto en el Hotel Real Inn.

Nacido en Chihuahua, Chihuahua en 1996, González, desde chiquito bailaba cada vez que escuchaba música, pero fue hasta la edad de nueve años que se incorporó a D’ansa Jazz Stage Academia en la que se dio cuenta que para él el hiphop no sería un pasatiempo, sino su estilo de vida.

Tras tomar la difícil decisión de abandonar su ciudad natal a los 17 años, para Poncho su trayectoria artística ha estado llena de logros y recompensas; en el 2015 ganó el Campeonato Nacional de Hip Hop. Esto lo llevó a representar a México en una competencia contra más de 50 países en San Diego, California.

El coreógrafo y bailarín de 23 años hoy reside en Estados Unidos en Los Ángeles, California, localidad en la que con otros seis chicos y una chica formó la agrupación de baile S-Rank, con quienes sumó más logros, como el Campeonato Mundial de Hip Hop en Phoenix en el 2017 y su participación en la primera temporada del reality World of Dance de NBC, que tiene como juez a Jennifer Lopez.

Todo este esfuerzo y talento de González lo ha hecho concretar uno de sus más grandes anhelos, que fue ser el doble de Daddy Yankee en el video de Con Calma, al que el bailarín se refirió como “un sueño hecho realidad”.

“El baile me ha dado muchísimas oportunidades, me ha dejado mucho para conocer, he viajado mucho, me encanta viajar, me ha dado mucha felicidad, conocer a muchas personas, me ha hecho conocer mis límites, me ha llevado a mis límites más extremos. Me ha dado todo lo que tengo ahorita, yo vivo cien por ciento del baile, me encanta”, mencionó el bailarín en entrevista con El Heraldo de Chihuahua.





¡Conócelo!





Poncho González

Nació en Chihuahua, Chihuahua

23 años

Estudió baile en D’ansa Jazz Stage, en Chihuahua.

Formó parte del grupo Creatorz en Ciudad de México

Campeonato Nacional de Hip Hop 2015

Entrenó con Chapkis Dance Family en San Francisco

Ganador del Campeonato Mundial de Danza de Hip hop en Phoenix 2017

Participó en el reality World of Dance de NBC, teniendo como juez a Jennifer Lopez

Es el ‘doble’ de Daddy Yankee en el video de la canción Con Calma, el tema más reciente del cantante





Innovation Dance Project 2019





Hotel Real Inn

Sábado 17 y domingo 18 de agosto

Boletos a la venta en Teófilo Borunda 7441

Costo: Mil 450 pesos por persona

Cupo limitado a 500 personas