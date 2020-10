Al Despacho Oval

La estrella de pop Ariana Grande, se convirtió a sus 27 años en la primera mujer presidenta de EU en el videoclip de su nuevo sencillo 'Positions'.

¿Ariana Grande para presidenta? La cantante lanzó el video musical de "Positions", la primera canción de su sexto álbum de estudio, este viernes, y está ambientado principalmente en la Casa Blanca, con Grande como Presidenta de Estados Unidos.

En el video se ve a la estrella reuniéndose con un equipo muy diverso (y en su mayoría femenino) que trabaja en el Despacho Oval, pasear a sus perros por el césped de la Casa Blanca, otorgar medallas de honor, relajarse en su dormitorio e incluso preparar algo de comida en la cocina.

Aunque la letra de la canción no necesariamente es sobre política, sí aborda sobre el compromiso en las relaciones.

Los fans de la artista halagaron el material audiovisual en redes sociales.

Grande anunció la semana pasada que un álbum completo llegará antes de fin de mes. La fecha pactada es el 30 de octubre, con "Positions" como sencillo principal.

No es de extrañar que la cantante haya optado por un tema político para su video. Ella es una de las celebridades más comprometidas cuando se trata de hablar sobre las elecciones y recordarles a sus millones de fanáticos la importancia de votar.

“Muchas cosas se sienten aterradoras, peligrosas e inciertas en este momento ... pero hay cosas que están bajo nuestro control: votar, contactar a los legisladores y realizar el censo”, escribió en mayo.

Apenas unos minutos después del estreno, Grande se convirtió en tendencia en Twitter, donde los fans de la cantante compartieron sobre todo aquellos fragmentos en los que aparece a cargo del país norteamericano.

En el clip, se reúne con su gabinete (compuesto casi en su totalidad por mujeres), además de cantar desde lo que parece ser la Oficina Oval. Recorre la Casa Blanca, da ruedas de prensa, aparece en la cocina e incluso firmando órdenes ejecutivas.

Para este tema, volvió a hacer equipo con el productor musical Tommy Brown y Victoria Monét, responsables de su éxito "Thank U Next"; además, trabajó por primera vez con el productor London on da Track, así como con el compositor Nija Charles.

Las elecciones para Presidente en Estados Unidos se realizarán el 3 de noviembre.

