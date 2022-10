Al compás del éxito

Después de una larga espera la cantante y acordeonista Janeth Valenzuela, se presentó el pasado 1 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, donde la chihuahuense tuvo un lleno total, haciendo historia en uno de los recintos más importantes del país.

‘La reina del acordeón’, de 27 años y oriunda de Delicias, logró romper paradigmas, siendo la primera mujer del regional mexicano en lograr sold out, convirtiéndose así en la mayor inspiración del momento para muchas mujeres.

Janeth, en sus redes sociales compartió los momentos más, emotivos, un evento que la hizo derramar lágrimas de alegría y recordar lo difícil que ha sido su camino dentro de la industria.

En entrevista para El Diario compartió que hasta hoy esta presentación es la más significativa en tu carrera.

Sueño cumplido

“Es un escalón para a uno de mis grandes sueños que es el Auditorio Nacional, y la respuesta de la gente fue increíble, no me la esperaba, el público fue con la mejor disposición de disfrutar el show y así fue, no querían que me fuera, de hecho al final me regrese a cantarles porque la gente coreaba otra, otra”, dijo la cantante.

“Quise romper estereotipos y romper historia y nos aventamos hacerlo, y salir y ver lleno hasta el tope el lugar para mí fue algo mágico no lo puedo describir con palabras, siendo que con un de las canciones más especiales para mí “La orden ya viene de arriba”, me quebré en el escenario y fue muy bonito justo en ese momento la gente se empezó a poner de pie y a gritar mi nombre, ese sueño solo lo había tenido en mi cuarto cuando dormía o cuando estaba sola pensando que lo lograría, que la gente estuviera coreando mi nombre y en este recinto se cumplió”, indicó.

Completa y auténtica

Valenzuela continúa poniendo en alto a Chihuahua y dejando claro que las mujeres si pueden, además de ser inspiración de muchas personas y cuenta con un equipo de trabajo que la respalda.

“Lo que me ha ayudado es siendo yo el ejemplo de todo, para yo poder exigirle a mi equipo que den lo mejor de ellos, tengo que dar el ejemplo, mi equipo de trabajo es mi pilar, mis músicos son de Delicias, Chihuahua y han creído a mí desde que inicie mi proyecto, todos traen la camiseta bien puesta con el proyecto que busca poner a Chihuahua en alto”, contó.

De la mano de Joss Favela

Compartió que se encuentra trabajando al lado del compositor sinaloense Joss Favela, es quien le producirá su próximo material discográfico, el cual tendrá dos volúmenes.

“Hemos estado trabajando en mi próximo disco, que es producido por él y trae canciones de él, esta colaboración se dio a través de un amigo que tenemos en común”, aseveró.

Amante de la moda

Reveló que es amante de la moda, así que se encuentra viendo la posibilidad de próximamente lanzar alguna línea de ropa y de acordeones Janeth

“El vestuario que utilizo en mis presentaciones son inspiraciones mías, me nace una idea, pero la trabajo de la mano con mi diseñador que es español, pero radica en CDMX y es gran creativo y él me ayuda a aterrizar mis ideas, me encantaría entrarle al mundo de la moda sacar mi propia línea de ropa, de acordeones, ‘Reina’, por mi nombre artístico y estamos sobre de eso, me gustaría que mis seguidores tuvieran acceso alguna línea que saquemos con el toque de Janeth Valenzuela”, expreso.

Lo que viene

“Vienen muchos proyectos vamos a estar grabando un documental para que salga el próximo año, el año que entra verán una Janeth renovada tanto en imagen como artista, como en producción musical”, puntualizó.

“A mis paisanos les agradezco infinitamente todo el apoyo que me dan siempre, me enaltece decir que soy de Chihuahua; a todos los que buscan cumplir un sueño, como chihuahuense, les digo que no nos podemos rendir, que busquen la manera de lograrlo, con mucho trabajo se puede lograr”

