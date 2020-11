Al compás del éxito

/ Araceli Paéz / George Navarro / Manuel Castillo / José Monge

Salto de fe

“¿Por qué voy a dedicarme a algo que no me gusta? A mí me apasiona la música”, se preguntó Araceli Córdoba, de ahora 25 años, cuando tenía 22.

En ese entonces ella estudiaba la licenciatura en Arquitectura en la UACJ y, aunque su cuerpo estaba presente en las clases, su corazón se encontraba buscando aquello que más anhelaba: dedicarse al canto y a la música.

Fue así como la fronteriza, nacida en El Paso, Texas y criada en Ciudad Juárez, hizo un salto de fe y decidió dejar su carrera en Arquitectura para ingresar al programa de Música.

“Fue muy difícil”, recuerda, pues se enfrentó a un futuro incierto, a las críticas y a la negativa de su padre de dejar su licenciatura.

Hoy está consciente de que tomó la mejor decisión de su vida: “Soy muy feliz”, asegura en entrevista con El Diario y plática que justo este año lanzó su proyecto musical como solista bajo el nombre de Araceli Páez, alcanzando con uno de sus videos en YouTube (‘No sé Por Qué Tú Lloras’, publicado hace tres meses) más de 111 mil vistas.

Este proyecto nació de la experiencia de Luis Robles y los hermanos Sergio y Martín Carmona, integrantes del grupo Amanecer, que cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la escena local, nacional e internacional.

Con un interés por el canto que surgió en ella desde los seis años, Araceli cuenta con tres videos musicales (dos originales y un cover) y siete temas de la autoría de Luis Robles, Paulina Reza y Sergio y Martín Carmona, que se desprenden del EP ‘Lágrimas del cielo’. Su más reciente lanzamiento es ‘Hellow’ y trabajen la grabación del video de la canción ‘Lágrimas del cielo’.

“Dedíquense a lo que les apasiona y no se fijen en lo que sienten que les va a dejar dinero. Que no les importe el que dirán, la gente siempre va a hablar, sea bueno o malo lo que hagas. Hagan lo que les gusta”.

Nombre: Araceli Córdoba Páez

El Paso, Texas

25 años

Cantante y estudiante de la licenciatura en Música de la UACJ

Estudios: Escuela Secundaria Federal Número 8 y Colegio de Bachilleres Plantel 19

Géneros: Bolero, ranchero, balada y jazz

Instagram, Facebook y Twitter: @aracelipaezmusic

YouTube: Araceli Paéz

Dorado porvenir

La música corre por sus venas, es la sexta generación de músicos en su familia y el trabajo que ha tendido que realizar para alcanzar sus sueños, van por cuenta propia.

George Navarro, orgullosamente chihuahuense tiene 29 años y una amplia trayectoria que lo respalda.

Es hijo de Jorge Alberto Navarro ‘El indio’, guitarrista y cantante del grupo Caballo Dorado. Emigró hace siete años a Estados Unidos para trabajar en su proyecto musical junto con los legendarios cantantes de country George Jones y George Strait; todo sus logros y tenacidad, asegura que le dan la señal de que se dirige en la dirección correcta.

“A pesar de que el año ha sido complicado, en lo personal me ha ido muy bien, sigo trabajando y cumpliendo sueños, ha sido mucho el esfuerzo y hago música con todo el corazón. Tuve que emigrar, pero como bien dicen ‘uno deja Chihuahua, pero Chihuahua no lo deja a uno’”, dijo en entrevista para El Diario. Navarro ocupa el primer lugar en los charts regionales de country en Estados Unidos con el tema “When She’s Drinking”.

La Asociación de Música Texana le otorgó el premio como ‘violinista del año’ en Billy Bob's Texas. Este próximo viernes 27 de noviembre a la medianoche, lanzará el tema ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano en versión country.

Nombre: George Navarro

Músico, compositor, violinista

Chihuahua, Chihuahua

29 años

Formación: Universidad Autónoma de Chihuahua

Géneros: Country, rock

instagram.com/gnavarromusic/

facebook.com/georgenavarromusic

Una vida en armonía

El músico, compositor y productor Manuel Castillo Morelos, cuenta con 23 años de trayectoria dentro de la música, ha escrito un sinfín de canciones y lleva por todo lo alto a Ciudad Juárez y al estado grande. Su amor por la música es de familia, su abuelita tocaba la mandolina y piano; pero quien lo indujo a la música fue su papá, quien le obsequio su primer guitarra a los 13 años y compuso su primera canción.

Esta pausa histórica debido al Covid-19, hizo que el artista juarense se uniera al músico y compositor Sergio Carmona Lozano para crear el tema ‘Llena está de vida’, que lanzaron en días pasados; un canto lleno de esperanza dedicado a la gente, tributo a los héroes de la salud y para apoyar a familias de escasos recursos a través del Proyecto AUN en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En esta canción que va de la mano con un videoclip, a este proyecto se sumaron intérpretes como María Bernal, David Botero (Colombia), Claudio Yarto (Caló), Eduardo ‘Lalo’ Gameros (Caballo Dorado), Legna Villalobos, Paulina Reza, Dominique Zavalza (niña), Moisés Quiñones, Sergio Carmona(Grupo Amanecer) y Manuel Castillo Morelos.

Castillo participa en un concurso internacional de canciones, con dos temas ‘Esta vida contigo’ y 'El niño y su perro’, el cual organiza ‘Expo Compositores’ con autores de 13 países y se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre en la CDMX.

“Esperamos poner el nombre de Chihuahua muy en alto y seguir dando éxitos”, dijo en entrevista para El Diario.

Nombre: Manuel Castillo

Ciudad Juárez, Chihuahua

12 de agosto

Músico, cantante y compositor

Formación: Universidad de Texas en El Paso

Géneros: Bolero, ranchero, balada y jazz

Facebook/ManuelCasillo

Batuta de abolengo

Para José Monge, de 23 años, la música es el mejor legado familiar que pudo recibir. Su abuelo materno, fue uno de los fundadores del famoso Grupo Nonoava. Estudia en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y su pasión por la música lo ha llevado a experimentar incluso en la docencia impartiendo clases de violín. Cuenta con siete años de trayectoria, comenzó tocando guitarra a los 13 años y fue hasta los 15 cuando conoció a fondo la música clásica y el violín.

“Aunque en ocasiones se presentan dificultades y se piense que no estamos avanzando, lo importante es ser constantes, no dejar de practicar el instrumento y tenerle respeto, eso es lo que siempre les digo a mis alumnos”.

“La música crea en nosotros muchas conexiones neuronales y hace que se desarrolle más el cerebro, sobre todo en niños pequeños que están absorbiendo toda la información, nos ayuda a concentrarnos, a ser más observadores; a toda la gente les digo se acerquen todo lo que puedan a la música se vayan a dedicar o no a ella, para desarrollar aún más el cerebro”, dijo en entrevista para El Diario.

En su trayectoria, también hay diversas participaciones en festivales y eventos con el grupo ‘Latinoamérica’.

Nombre: José Monge

Chihuahua, Chihuahua

23 años

Músico, docente y estudiante

Formación: Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Género: Clásico

Facebook/josemonge