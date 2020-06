Al compás del éxito

Fotos: Marco Tapia / El Diario

En tiempos en los que parece que no hay lugar para el optimismo y la felicidad, dos jóvenes juarenses lograron encontrar esperanza al continuar luchando por aquello que más les apasiona: la música.

Se trata de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil de Ciudad Juárez Silvia María Holguín y José Augusto Rodríguez, quienes contra todo pronóstico y a pesar del desalentador panorama, alcanzaron uno de sus sueños a base de disciplina, esfuerzo y fe en que todo mejorará.

Los músicos de 15 años fueron convocados a formar parte de la Generación 2020 de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), que, aunque este año no realizará un campamento de estudio y gira de conciertos anuales debido a la contingencia sanitaria, sí ofrecerá un nuevo esquema de trabajo para que los niños y jóvenes hagan del quehacer musical una experiencia de vida única.

“Me sentí muy feliz y orgullosa de mí. Estoy emocionada de poder formar parte de esta orquesta con compañeros que comparten el gusto por la música”, expresa la contrabajista Silvia María a El Diario de Juárez, y José Augusto, cuyo instrumento es el corno francés, agrega: “(Me siento) Muy feliz de poder volver a tener una experiencia así (…) Participé el año pasado”.

Según explican Silvia María y José Augusto, quienes se iniciaron en la música a los nueve y 11 años respectivamente, este año tendrán clases virtuales en lugar del campamento anual de la OSIM y la gira de conciertos, de acuerdo con lo que les informaron tras los resultados de su selección, se realizará hasta nuevo aviso.

“Normalmente se hace un campamento de dos semanas y una semana de gira, pero este año puede que sean dos semanas de campamento virtual y la gira sería hasta nuevo aviso para cuando pase la contingencia”, dice José Augusto.

Aunque la experiencia no será la misma que la que tuvieron muchos de sus compañeros en el pasado, a los músicos no les entristece en lo absoluto esta situación, pues como asegura Silvia María, la música “es algo que me apasiona y me hace divertirme”.

‘Nunca se rindan’

Silvia María relata con cariño que sus amigos, compañeros y maestros de la Orquesta Esperanza Azteca Juvenil de Ciudad Juárez, de la que ha formado parte durante seis años, fueron quienes la motivaron a mandar su audición para la OSIM en mayo.

Por ello, con un tono de voz vivaz y alegre, aconseja a todos los niños y jóvenes de la frontera que sueñan en grande “Que se atrevan, que, aunque les parezca a veces muy difícil, que lo intenten. Tal vez lo logren o tal vez no, pero siempre van a poder seguir intentando. Entonces, nunca se rindan”.

Rumbo a la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM)

Ambos músicos forman parte de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil de Ciudad Juárez

Silvia María Holguín

Contrabajo

15 años

José Augusto Rodríguez Fabián

Corno francés

15 años