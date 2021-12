Ainara desea que YosStop ya no lastime a otros en redes

Ciudad de México.— Ainara Suárez aseguró que aceptó el principio de justicia restaurativa respecto a la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, para que ella tenga una oportunidad de no dañar a otras personas con lo que dice en sus redes sociales.

En conferencia de prensa, la joven señaló que se siente en paz con el resultado, ya que las medidas cautelares que la influencer deberá seguir permitirán que conozca la perspectiva de género y hable en su canal de YouTube sin buscar denigrar o humillar a otras personas.

"No le otorgué el perdón; es una suspensión del proceso", aclaró Ainara sobre la liberación de YosStop de este martes, aceptada por un juez.

Por su parte, el abogado de Ainara, Javier Schütte, señaló que no se debe juzgar a la víctima por el proceso que decida seguir, y refirió que hay otras formas de obtener justicia, como la que ella eligió, en la que busca la no repetición de los delitos que se cometieron en su contra.

Yoseline fue puesta en libertad en la noche de este martes luego de cinco meses de permanecer presa en el reclusorio de Santa Martha Acatitla.

Fue detenida por el delito de pornografía infantil en contra de Ainara tras haber descrito en su canal de YouTube una grabación en la que la joven demandante fue violada por otros menores de edad cuando ella tenía 16 años.

A cambio de su libertad, durante tres años deberá cumplir con diversas medidas, como tomar talleres con perspectiva de género, donar cinco por ciento de su salario a colectivas variadas, pedirle una disculpa pública a Ainara, entre otras.

Vuelve YosStop a las redes

De las primeras cosas que Yoseline Hoffman, también conocida como YosStop, hizo al salir del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla fue realizar algunas publicaciones en redes sociales para asegurarle a sus fanáticos que se encuentra bien.

La primera de ellas fue un video en el que aparece abrazando a su madre al llegar a su hogar, el cual replicó en sus historias de Instagram junto a otras fotografías de sí misma y algunos de sus allegados, entre ellos su pareja, Gerardo González, celebrando su regreso a casa, así como el cumpleaños de su progenitora.

"Llegué a las 12 am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle FELIZ CUMPLEAÑOS. Me dijo: 'Eres el mejor regalo que he recibido'.

"A veces nos cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es", escribió la influencer, especificando que en esta ocasión era ella quien estaba publicando.

No obstante, la youtuber mantuvo contacto en todo momento con sus seguidores a través de reflexiones, cartas y publicaciones sobre el proceso que estaba viviendo en prisión, las cuales fueron compartidas en redes con ayuda de su familia.