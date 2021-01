Ahora sí murió Tanya Roberts, exchica Bond

Associated Press

Madrid— La exchica Bond, la actriz Tanya Roberts ahora sí falleció, 24 horas después de que prematuramente fuera dada por muerta.

De acuerdo con el portal TMZ, Roberts, quien se encontraba hospitalizada en el Cedars-Sinai Hospital en Los Ángeles, fue declarada muerta por los médicos pasadas las 21:00 horas de este lunes.

La mañana del 4 de enero, la noticia del presunto fallecimiento de la actriz fue retomada por diversos medios estadounidenses, quienes recibieron la confirmación por parte de su representante.

Sin embargo, horas más tarde, mientras Lance O'Brien, pareja de Roberts, daba una entrevista para hablar del fallecimiento de su novia en el noticiero Inside Edition, en directo, recibió un llamada donde le aseguraban que aún seguía con vida.

"¿Me estás diciendo que está viva?", cuestionó, confirmándole que la actriz que intervino en el filme A View to Kill (En la Mira de los Asesinos), de la saga de James Bond, peleaba por su vida en el área de cuidados intensivos.

Luego le marcó a Mike Pingel, el representante de la actriz que también apareció en las series Charlie's Angels (Los Angeles de Charlie) y That 70's Show, para contarle lo ocurrido, por lo que el deceso fue desmentido.

Roberts, de 65 años, padecía una extraña enfermedad que le ocasionó daños en el hígado y riñón.

Fue internada en el hospital, el 24 de diciembre y tras dar negativo a coronavirus, le administraron ventilación artificial y su condición se deterioró rápidamente, indicó The Daily Mail.

"Fui al hospital, puede sostener su mano, me miró y se desvaneció. Pensé que había muerto. Sentí que eran sus momentos finales, pero no fue así", explicó O'Brien.

Ese pudo ser el motivo de confusión, pues abandonó el lugar mientras le daban asistencia a su ex pareja, pero oficialmente no la declararon muerta.

"Me alejé en el elevador, distraído. Estaba completamente perdido, estaba desconcentrado. No había nadie (en el hospital) que me guiara. Le llamé a su publicista, Mike Pingel, y le dije que le había dicho adiós a Tanya".

En las últimas 24 horas, la condición de Roberts se agravó y, tras sufrir una infección en las vías urinarias y un deterioro de funcionamiento de algunos de sus órganos, fue declarada sin vida.

La noticia fue confirmada por Pingel y el Cedars-Sinai Hospital.

Roberts vivía con O'Brien en su residencia de Hollywood Hills, en donde residió toda la vida con su primer y único esposo, el guionista Barry Roberts, y de quien enviudó en el 2006.

La actriz nació con el nombre de Victoria Leigh Blum en octubre de 1955 en Nueva York, en donde inició su carrera como modelo de modas en su juventud temprana y se casó con Barry en 1974, quien la impulsó a estudiar actuación en The Actors Studio, con Lee Strasberg y Uta Hagen.