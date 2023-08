Ahora es Barbillion

Greta Gerwig debería sentirse muy bien estos días. En sólo tres semanas en cines, "Barbie" superará los 1.000 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial, rompiendo un récord para directoras mujeres que anteriormente ostentaba Patty Jenkins, quien dirigió "Wonder Woman" ("Mujer Maravilla").

"Barbie", que Gerwig dirigió y coescribió, agregó otros 53 millones de dólares de 4.178 salas en Estados Unidos y Canadá este fin de semana y 74 millones a nivel internacional, elevando su total global a 1.030 millones, según cifras estimadas del estudio divulgadas el domingo. La película dirigida y producida por Margot Robbie ha permanecido cómodamente en el primer lugar de taquilla durante tres semanas. Superó los 400 millones a nivel nacional y los 500 millones a nivel internacional más rápido que cualquier otra película del estudio, incluidos los filmes de Harry Potter.

"Como jefes de distribución, a menudo no nos quedamos sin palabras por el desempeño de una película, pero el Barbillion (los mil millones de Barbie) ha superado incluso nuestras predicciones más optimistas", dijeron Jeff Goldstein y Andrew Cripps, quienes supervisan la distribución nacional e internacional del estudio, en una declaración conjunta.

En la historia de la taquilla moderna, solo 53 películas han recaudado más de 1.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta la inflación, y "Barbie" es ahora la más grande dirigida por una mujer, reemplazando el total global de 821,8 millones de "Wonder Woman". Tres películas codirigidas por mujeres todavía están por delante de "Barbie", incluidas las películas animadas "Frozen" (1.300 millones) y "Frozen 2" (1.450 millones), ambas codirigidas por Jennifer Lee y "Captain Marvel" ("Capitana Marvel") con 1.100 millones, codirigida por Anna Boden. Pero "Barbie" superó a "Captain Marvel" a nivel nacional con 459,4 millones frente a los 426,8 millones del filme de Marvel, reclamando así el récord norteamericano de películas protagonizadas por actores y dirigidas por mujeres.

Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. "Barbie", 53 millones de dólares.

2. "Meg 2: The Trench", 30 millones.

3. "Oppenheimer", 28,7 millones.

4. "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem", 28 millones.

5. "Haunted Mansion", 9 millones.

6. "Sound of Freedom", 7 millones.

7. "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part I", 6,5 millones.

8. "Talk to Me", 6,3 millones.

9. "Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani", 1,5 millones.

10. "Indiana Jones and the Dial of Destiny", 1,5 millones.