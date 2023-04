Agrede fan a Lucero en el escenario

CDMX.- En los últimos meses Lucero ha externado que quiere estar más cerca de sus fans, por lo que en su presentación en Sonora decidió tomarse fotos con sus seguidores, pero al acercarse una mujer le jaló el cabello en repetidas ocasiones, lo que causó el enojo de los internautas.

Mientras Lucero interpretaba el tema "No Tengo Dinero" de Juan Gabriel, la cantante se acercó a un grupo de mujeres que se encontraban en las primeras filas del palenque, comenzó a tomarse fotos pero una mujer le jaló con fuerza el cabello tres veces, lo que hizo que Lucero se alejara de ellas.

De inmediato internautas condenaron el hecho, pues consideran que esa forma de llamar la atención es un abuso y no se deben tocar cuerpos ajenos.

"No debí ver esto, estoy que me la desgreño yo a esa señora, se entiende que quiere llamar su atención pero no así", escribió una usuaria en Twitter.

Ésta no es la primera vez que agreden a las artistas en el escenario, pues hace unas semanas un fan agredió a Belinda en pleno show al burlar la seguridad.

Hasta el momento Lucero no se ha pronunciado al respecto.