Agradece cineasta mexiquense el apoyo a sus 'Chicas Pesadas'

Ciudad de México.- Ciudadano de Norteamérica, porque ha radicado en México, Canadá y Estados Unidos, pero con el corazón más "mexiquense" que nada, Arturo Pérez Jr. es el cineasta que lleva más de diez años explorando el universo Hollywood y a quien le llegó su gran momento con Chicas Pesadas.

Junto con su esposa Samantha Jayne, con quien ha hecho mancuerna también por una década en varios proyectos, el nacido en Naucalpan, Estado de México, disfruta de la popularidad que le dio el filme que está a punto de llegar a los 100 millones de dólares en taquilla mundial.

Agradece los buenos comentarios que ha recibido de parte de la juventud actual, pero reconoce que su éxito de hoy se lo tiene que agradecer a Justin Timberlake.

"Lo de Chicas Pesadas es una locura, y nos sentimos felices del éxito y de lo que ha sucedido; pero para analizar el éxito de hoy tengo que revisitar el pasado y hay mucho relacionado con las primeras oportunidades, estoy consciente de que Justin fue el que me hizo visible (en la industria audiovisual hollywoodense)", comentó Pérez Jr. en entrevista desde su casa en California.

Su inicio en este ambiente se dio cuando en el 2006 pidió oportunidades en distintos ámbitos, hasta que consiguió espacio en el colectivo francés La Blogotéque, en el formato Take Away Shows, con sesiones musicales en vivo y con un propósito mercadológico, los cuales trabajaron con Arcade Fire y Phoenix.

Tras una amplia trayectoria generada ahí, llegó a dirigir el video de la canción "Say Something", de Timberlake con Chris Stapleton, el cual fue lanzado en el 2018 como parte del abanico promocional del disco Man of the Woods, del ex *NSYNC.

"Justin le contó a su prima que sólo iba a hacer tres videos, y que tenía que probar La Blogotéque. Él no sabía y averiguó. Entonces dijo que sí haría uno.

"Es el primer video en la historia de nosotros en que un artista invierte su dinero para el video. Y yo le eché un chorrísimo de ganas, nos pusimos las pilas y el nuestro fue el que impactó más", recordó el cineasta de 40 años.

Este clip lo puso en las coordenadas de realizadores y productores de la Unión Americana y pasó a dirigir el video documental McCartney: Grand Central, de Paul McCartney, para luego abrirse puertas con la teleserie Quarter Life Poetry, que codirigió con su pareja.

Así llegó a la nueva versión del filme escrito por Tina Fey y que ha encumbrado a Renée Rapp por su papel de Regina George y que se puso muy de moda por el tratamiento musical que le dieron.

"Era muy fácil hacerlo mal; los dos le echamos muchas ganas y, con todo el respeto, pero pensando en algo nuevo, que no se podía hacer igual a lo primero.

"Acercamos el lenguaje de la película hacia la narrativa desde Janice y Demian, quienes te acercan a una idea de que dirigen todo. Pensamos en los jóvenes en su manera de ver la vida hoy en día", expuso el director que viaja a Estado de México al menos dos veces por año.

Pérez Jr. se fue a Canadá cuando tenía 8 años y luego a Estados Unidos, en donde terminó la prepa. Vivió en Ottawa y Texas antes de irse a Los Ángeles. Ahora radica en el norte de California y se presume orgulloso mexicano.

"He tenido una vida muy bonita porque he podido ver las bondades y las no tan bondades de México, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál me gusta más? Hay un poco de todo.

"Yo soy mexicano, soy muy de familia y estar pegado a la gente, no me aíslo ni me separo. Hablo spanglish con mis hermanas, español con mis papás; y cuando voy a México ni los sabores, los aromas ni la calidez se me olvidan. Ahí los tengo".

Chicas Pesadas, que se convirtió en un éxito mundial hace 20 años en su versión con Lindsay Lohan y Rachel McAdams, ha recaudado 60 millones de pesos en México y su banda sonora es una de las diez más reproducidas, completas, en lo que va del año, en Spotify y Deezer.

Darán bienvenida a Art

Samantha Jayne es la mujer detrás de la felicidad del mexicano Arturo Pérez Jr. y quien, además de ser su socia, su cómplice en dirección cinematográfica y esposa, le dará su primer bebé a finales de mayo.

"Estamos un poco retraídos de todo porque voy a ser mamá será un niño. Estamos felices. Por lo pronto le decimos Art y viene con mucha energía", destacó Jayne en entrevista.

Se conocieron hace una década y dos años después se casaron y comenzaron a trabajar juntos en el cortometraje Less than One, el cual rodaron en la región natal de ella, la de la Bahía de San Francisco.

"Desde que nos conocimos empezamos a trabajar juntos, ambos queríamos crear; siempre habíamos deseado interactuar laboralmente y lo conseguimos. Y nos complementamos. Teníamos distintas habilidades y las cambiamos entre los dos", platicó.

La directora, escritora y productora dijo que se han organizado para impulsarse entre sí y sobre todo, entenderse en todos los ámbitos.

Lleva muy buena relación con su familia mexicana y ha aprendido a valorar las tradiciones locales, las cuales disfruta cuando viene al País.

"Hay momentos dorados en la vida familiar, y uno de ellos es cuando vamos a México y visitamos a la familia para una fiesta, una celebración y se hace un gran baile".