Afirman que José José murió en hospicio

Ciudad de México— José José pasó sus últimos días de vida en el hospicio de la Universidad de Miami y fue ahí donde murió el pasado 28 de septiembre, de acuerdo con la compositora Lolita de la Colina, quien lo dio a conocer en un entrevista con un programa de televisión.

"Ahí lo ayudaron a morir en paz. Tengo entendido que le inyectaron valium para sedarlo y que se fuera lo más tranquilo posible. Esto es lo más reciente que tengo de información", señaló para el programa Ventaneando.

La compositora dijo que la información le llegó a través de un conocido que labora en ese lugar y que desconoce el tiempo que el cantante permaneció ahí.

Sobre esta versión fueron cuestionados los hijos mayores de "El Príncipe", José Joel y Marysol, durante una conferencia de prensa que dieron por la tarde, lo cual provocó que Marysol reaccionara.

"¿Cómo?, ¿estás diciendo que mi padre murió abandonado?", dijo alterada, pero su hermano se encargó de tranquilizarla.

Ambos detallaron que una de sus prioridades es que se le practique una necropsia al cuerpo de su padre para conocer las causas del deceso y las condiciones en las que murió, además, se reunirán la noche de este martes con su media hermana, Sara, en el Consulado mexicano en Miami.

"Seguimos sin saber nada de Sarita niña, de Sarita mamá, de la gente que rodea a mi hermana. Estamos con la necesidad de saber qué es lo que sigue y lo que sigue es reunirnos con Sara a las 19:00 horas.

"Seguimos sin saber dónde está el cuerpo de mi papá, seguimos sin poder verlo, estamos en un peregrinaje absurdo", declaró José Joel en conferencia de prensa.

El famoso añadió que con la reunión que sostendrán esperan conocer las condiciones de Sara, y resaltó que lo único que quieren, como derecho legal, es ver el cuerpo de su padre y despedirse.

"Lo único que quiero yo, que queremos, es despedirnos de José José, a estas alturas por supuesto requerimos una necropsia, una autopsia, saber de qué murió mi padre, y después por supuesto llevarlo a México a que se le rinda un homenaje".

El hijo mayor de "El Príncipe de la Canción" resaltó que, junto a su hermana Marysol, han recibido apoyo por parte del Consulado mexicano y que es gracias a ellos que se consiguió la reunión de este martes.

Los hermanos dijeron que el principal problema ha sido la falta de comunicación con Sara, situación que los rebasó desde hace poco menos de 2 años.

"Somos personas non gratas para Sara mamá desde hace años, y ahora de Sarita hija, lo que me queda muy claro por lo que ellos van: el dinero", denunció José Joel.

Marysol Sosa destacó que el inicio de un proceso legal contra su media hermana dependerá únicamente de la reunión que sostendrán esta noche.

Laura Núñez, ex representante de José José, detalló que la intención es cumplir la última voluntad del ídolo, que era ser velado en la Basílica de Guadalupe y sepultado junto a su madre, en México.