Afirman que Britney Spears tuvo un romance con exconvicto

La cantante Britney Spears tuvo un breve romance con Paul Richard, exconvicto que trabajaba para ella como amo de llaves, tras su divorcio con Sam Asghari.

De acuerdo con fuentes cercanas a Daily Mail, Spears salió un par de veces con Richard, pero la relación terminó luego que la cantante se enterara del pasado criminal de él.

"Tuvieron una breve aventura después de que Sam se fue, pero eso fue todo. Britney se relacionó con él dos veces y, en ese momento, ella no sabía nada de su pasado criminal. Ella ya no tiene ninguna comunicación con él", dijo el informante al medio.

No obstante, Page Six asegura que la intérprete de "Oops!...I Did It Again" aún mantiene el amorío, aunque no han podido estar juntos debido a sus recientes viajes.

Britney, de 41 años, fue vista a inicios de agosto vacacionando en Cabo San Lucas; posteriormente, dijo que viajaría a Italia, donde supuestamente tendría una mayor estancia.

Paul Richard ha sido acusado de varios delitos como: posesión de narcóticos para venta, posesión de un arma de fuego, alteración del orden público y conducir sin licencia.

"No soy un mal tipo. Entiendo que se hayan dicho cosas sobre mí en el pasado y tengo antecedentes penales, lo entiendo. Soy un hombre trabajador. Soy dueño de mi propio negocio. Hago una técnica de mosaico con licencia para contratistas", dijo Richard a Us Weekly.

Richard habría sido contratado por la cantante para limpiar baños, trapear pisos y recoger la basura de su mansión en Thousand Oaks, California.