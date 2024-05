Afirman famosas que hay mucho por hacer en temas de género

Ciudad de México.- Cantantes mexicanas concuerdan que "La Ciudad de las Heroínas", iniciativa del gobierno capitalino por renombrar calles con nombres de mujeres destacadas de México y el mundo, no terminará con el problema de raíz que existe en la equidad de género.

"Sí hay diferencias importantes y a las mujeres nos siguen fregando los asuntos de género, y conforme va pasando el tiempo y pasamos las estafetas de generación en generación, las nuevas generaciones se topan con nuevas formas de discriminación y de no obtener las oportunidades.

"Mientras nosotros como ciudadanos no tengamos ganas de crecer moral, espiritual y culturalmente, nuestro País va a seguir teniendo estas diferencias de género", dijo Ely Guerra, en entrevista.

A la par, las cantantes identificaron que existen otras necesidades tanto para ellas como personas como para desempeñar su trabajo dentro de la industria musical.

"Vengo de los (años) 80 y no es que hubiera discriminación a las mujeres, pero había que pasar por las oficinas de los jefes y sí era difícil. La mujer ha avanzado en muchos sentidos gracias al trabajo que hemos hecho las anteriores. Simplemente me gustaría más respeto cuando estemos arriba del escenario.

"Nos urgen foros culturales para entender lo que es la música clásica y en vivo. Sí se están haciendo muchas cosas, pero se va trabajando poco a poco. En provincia todavía estamos muy mal", agregó Susana Zabaleta.

A Eugenia León le interesa el tema de la inseguridad en el país, así como la cuestión de trabajo para que todas las mujeres ganen lo mismo y "tengan las mismas consideraciones laborales y oportunidades".

¿Reconocimiento a las mujeres?

Durante el periodo de consulta, del 8 al 25 de marzo, de la plataforma La Ciudad de las Heroínas se recibieron 25 mil 411 participaciones para elegir los nombres para las calles; ya terminó el plazo para votar.

"Es muy importante generar este tipo de reconocimientos para ampliar la visibilidad de las autoras. Ojalá los pasos fueran mucho más grandes, más agigantados, pero sí creo que esas pequeñas acciones empiezan a generar, si no es un cambio, una conciencia social importante", comentó María León.

"Un detalle así, a mediano y largo plazo generan una percepción que va mucho más allá de la profundidad cultural de la importancia que se le dan a las mujeres en nuestra historia, música, arte, literatura y política. Son cosas que se inyectan y se siembran en el subconsciente colectivo de la gente", añadió Paty Cantú.

De acuerdo con los resultados, Rita Guerrero, vocalista de Santa Sabina, arrasó con el primer lugar (6 mil 859 votos). Le siguieron la abogada de los presos políticos Adela Salazar (2 mil 558 votos), la activista Benita Galeana (mil 969 votos), la defensora de indígenas mayas Elvia Carrillo Puerto (mil 390 votos), la pintora Remedios Varo (903 votos) y la poetisa Rosario Castellanos (902 votos).

Dentro de la consulta también figuraron los nombres de las cantantes Chavela Vargas (640 votos), Amparo Ochoa (405 votos), Mercedes Sosa (362 votos), Nina Simone (233 votos) y Aretha Franklin (181 votos).

"Me gustaría encontrarle el fondo, la forma y el verdadero sentido porque que opinen 7 mil personas, si está Rita Guerrero o no en una calle, me parece pobre para una ciudad del tamaño de la Ciudad de México donde habitamos millones (9 millones 209 mil 944 personas, según el INEGI en 2020), me parece un porcentaje muy bajo... Es una iniciativa que está formada de una manera muy guanga y floja porque no nos enteramos.

"Sería increíble que hubiera una calle con el nombre de Rita Guerrero, pero ¿con base en qué? ¿Quiénes votaron? ¿Se toman en serio la iniciativa o se trata de hacer un poquito de ruido, es una moda o hay un deseo verdadero? En mi opinión no necesita haber una opinión, eso se hace", cuestionó Ely Guerra.

En la Capital del País existen 65 mil calles, de las cuales el 95 por ciento lleva nombre de hombres, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

"Me encanta la idea de que las calles tengan nombres de mujer... Hay tantas mujeres maravillosas en México que han hecho mucho por la mujer. Se me hace muy ridículo el porcentaje de los nombres de las calles, me encanta la iniciativa, pero ya medir las calles no... La igualdad no se mide así", sentenció Zabaleta.

Sin embargo, las entrevistadas concuerdan en que este tipo de reconocimientos también se deberían incluir a cantantes que sigan vivas.

"Las mujeres siempre hemos sido poderosas, pero hoy en día están volteando a reconocernos. Que mejor que este homenaje fuera en vida para las cantantes y gente importante, no nada más de México, también del mundo entero", aseguró Kenny, líder de Kenny y Los Eléctricos.

Para Vivir Quintana, esta iniciativa podría servir como fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

"A veces creo que nos vamos por los nombres muy grandes, pero también existen muchas mujeres de a pie que merecen esos espacios y que merecen ser reconocidas, sobre todo activistas", consideró.

Los renombramientos empezarán en 28 calles de la Ciudad de México: 27 que se llaman como el ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz y están ubicadas en 23 colonias de siete alcaldías; y la vialidad Antonio López de Santana, situada en la colonia Martín Carrera de Gustavo A. Madero.

Famosas comparten qué nombres de mujeres les gustaría que fueran utilizados para la nueva nomenclatura de calles de la Ciudad de México y en que zona le gustaría que fuera.

Susana Zabaleta

Elena Poniatowska

No importa la ubicación.

Kenny

María del Sol, Susana Zabaleta, Tina Turner y Janis Joplin

No importa la ubicación.

Eugenia León

Sor Juana Inés de la Cruz, Elena Garro, Rosario Castellanos y Amparo Ochoa

No importa la ubicación.

Paty Cantú

Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Ximena Sariñana, Carla Morrison, Leonora Carrington y Remedios Varo

Haría una cuadra en Coyoacán.

Vivir Quintana

Mercedes Sosa y nombres de madres buscadoras como Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Rivera Osorio

No importa la ubicación.

María León

María Grever, Marcela de la Garza y Mónica Vélez

En Av. Insurgentes o Álvaro Obregón.

Mía Rubín

Amparo Rubín, Natalia Lafourcade, Natalia Jiménez, Mon Laferte y Tina Galindo

En el Centro Histórico.

Natasha Sax

Kenny, Rita Guerrero y Édith Piaf

En el Centro Histórico y Zona Rosa.