Afirman autoridades que cuerpo de José José no desapareció

Ciudad de México— Las autoridades del Consulado de México en Miami aseguran que el cuerpo de José José no está desaparecido, sino en una funeraria elegida por la hija menor del cantante, Sarita Sosa.

De acuerdo con fuentes de la representación diplomática en esa ciudad, el Consulado aguarda la decisión de la familia sobre el destino de los restos del intérprete.

Aseveraron que, hasta el momento, la familia de José José no ha solicitado al Consulado una acta de defunción mexicana, documento que se necesita para ingresar los restos del cantante a México, en caso de que eso sea lo que decidan.

El enfrentamiento entre los hijos mayores y la hija menor de José José ha ocasionado que José Joel y Marysol Sosa Noreña desconozcan el paradero de los restos de su padre.

José Joel y Marysol aseguran que su media hermana no les atiende el teléfono ni les informa de nada, pero, por el contrario, está disponible para dar entrevistas a los medios de comunicación.