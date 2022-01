Afirma Jamie Spears que Britney la amenazó con un cuchillo

Ciudad de México— La actriz Jamie Lynn Spears relató que uno de sus recuerdos con Britney fue donde supuestamente la estrella del pop la encerró en una habitación mientras sostenía un cuchillo; no obstante omitió la fecha del incidente.

En una entrevista con Juju Chang para promocionar su libro "Things I Should Have Said", Lynn también aseguró que ese no fue el único enfrentamiento que tuvo con la cantante, pues con el paso de los años, Britney desarrolló un comportamiento errático, paranoico y en espiral.

La exprotagonista de Zoey 101 afirmó que la relación con su hermana se vio afectada después de una pelea que tuvieron al comienzo de la pandemia de la Covid-19.

"Se enfureció por algo trivial. Se me acercó gritando y levantándose en mi cara mientras yo cargaba a mi hija Ivey, que en ese momento solo tenía 22 meses.

"A pesar de mis mejores esfuerzos, Britney continuó atacando, y mi entonces hija de 12 años, Maddie, tuvo que interponerse entre nosotros para proteger a su hermana pequeña hasta que mis padres finalmente lograron que Britney se retirara", contó la histrión.

Jamie dijo que recurrió varias veces a sus padres; sin embargo, ellos le dieron siempre la razón a la intérprete de "Oops! I Did It Again".

Según Page Six, Britney Spears dejó de seguir a su hermana pequeña a principios de este mes y afirma que sus hermanos, tanto Jamie como Bryan, no hicieron nada para ayudarla mientras estuvo bajo tutela por 13 años.

"Yo quiero a mi hermana. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella, y ella lo sabe. No sé por qué estamos en esta posición en este momento". dijo Jamie Lynn.