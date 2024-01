Afectó severamente a Taylor Swift pleito con Kanye West

Ciudad de México.- No hay enemistad más grande que la que enfrenta a dos de las mayores estrellas de la música, Taylor Swift y Kanye West. La exesposa del rapero, Kim Kardashian, también estuvo involucrada un tiempo en la polémica.

"Tienes un montaje totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego sacó para decir a todo el mundo que yo era una mentirosa", compartió Swift a la revista Time, que la nombró recientemente Persona del Año 2023.

"Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo a las llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí muchísimo", confesó.

Aunque este conflicto comenzó en 2009 y le sirvió de "inspiración" para su álbum Reputation (2017), cuya reedición es muy esperada por los "swifties", en su entrevista, la primera en varios años, la cantante demuestra que no ha olvidado.

SEPTIEMBRE 2009

El incidente que lo empezó todo: Swift, de 19 años, subió al escenario del Radio City Music Hall para aceptar el premio al Mejor Video Femenino por "You Belong With Me", tras derrotar a Beyoncé, entre otras candidatas, en los MTV Video Music Awards.

Apenas dio las gracias cuando West, de 32 años, se abalanzó, le arrebató su micrófono e hizo una declaración: "Me alegro mucho por ti; voy a dejarte terminar, pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos".

Mientras el público lo abucheó, la cantante, confusa, no terminó su discurso.

Más tarde, cuando Beyoncé ganó el premio al Mejor Video del Año por "Single Ladies", invitó a Swift a subir al escenario.

Las declaraciones de West se convirtieron en objeto de memes y cada mención de su nombre era abucheado en todas las categorías posteriores en las que estaba nominado.

¿Realmente arrepentido?

Con la opinión pública en su contra, West comenzó una gira de disculpas, escribiendo en las redes sociales: "Ese era el momento de Taylor, y yo no tenía derecho de ninguna manera a quitárselo. Lo siento de verdad".

También aprovechó su aparición en el primer episodio del nuevo programa de entrevistas en horario estelar de Jay Leno para pedir perdón.

Katy Perry y Kelly Clarkson están entre los artistas apoyaron a su homóloga. Incluso el entonces Presidente Barack Obama declaró que el cantante era "un imbécil".

OTOÑO 2010

Taylor lanza el single "Innocent" de su álbum Speak Now y reconoce que trata sobre Kanye.

"Time turns flames to embers / You'll have new Septembers / Every one of us has messed up, too / Minds change like the weather". La interpreta en los VMA un año después del incidente original. (El tiempo convierte las llamas en brasas / Tendrás nuevos septiembres / Cada uno de nosotros también ha metido la pata / Las mentes cambian como el tiempo"), reza la letra.

"Optando por abordar de frente los acontecimientos del año pasado, Swift -una víctima, pero no una ingenua- interpretó una nueva canción, 'Innocent', dirigida al Sr. West, un insulto extremadamente inteligente disfrazado de buen rollo", publicó el Times.

AGOSTO 2015

El tiempo parece curar las desavenencias, y los VMA, donde comenzó la disputa, parece ser el lugar donde termina.

La intérprete le entregó al también diseñador y empresario el premio por su trayectoria.

"Kanye define lo que es ser una fuerza creativa en la música, la moda y, bueno, la vida", mencionó.

El excandidato a la presidencia de EU recibió una prolongada ovación y después pronunció un discurso de aceptación de 10 minutos que no incluyó una disculpa.

FEBRERO 2016

Kanye, ahora llamado Ye, estrena "Famous", tema de su disco The Life of Pablo. En la letra menciona: "Siento que Taylor y yo podríamos seguir teniendo sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra".

Tras la polémica, surgen informes de que la estrella del pop había aprobado la canción; sin embargo, su portavoz mencionó que se le había advertido al cantante "sobre el lanzamiento de una canción con un mensaje misógino tan fuerte" y que ella "nunca fue consciente" del uso de la palabra altisonante en la letra.

Para echar más leña al fuego, el videoclip incluye figuras de cera desnudas que representan a varias celebridades juntas en la cama, incluida Swift. West se sitúa entre la figura de Taylor y la de su esposa, Kim Kardashian.

FEBRERO 2016

Taylor se llevó el Grammy al Álbum del Año por 1989, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el premio dos veces. En su discurso, impulsó a las mujeres a no dejarse de sus detractores.

"A todas las mujeres jóvenes ahí fuera, va a haber gente en el camino que intentará socavar su éxito o quitarles mérito por sus logros o su fama.

"Si se centran en su trabajo y no dejan que esa gente los desvíe del camino, algún día, cuando lleguen a su destino, mirarán a su alrededor y sabrán que habrán sido ustedes y la gente que los quiere quienes los han llevado hasta ahí, y esa será la mejor sensación del mundo", mencionó.

JULIO 2016

Kim Kardashian publica varios videos de una conversación telefónica entre su entonces esposo y su rival en la que él parece conseguir su apoyo para la provocativa letra de "Famous".

Swift emite un comunicado en el que dice que ella no había aprobado la canción y que West no le había puesto la versión final.

"Me gustaría mucho ser excluida de esta narrativa, de la que nunca he pedido formar parte, desde 2009", mencionó.

También utilizan serpientes para referirse a Taylor y dicen que ella se disfraza de cordero.

AGOSTO 2017

Swift estrena el videoclip de "Look What You Made Me Do", en el que arremete contra numerosos enemigos, como West, Kardashian, Calvin Harris, su ex, y un DJ de radio que la manoseó.

Le siguió en noviembre el lanzamiento del álbum Reputation, cuyo tema principal son los altibajos de su imagen pública.

En la canción "This Is Why We Can't Have Nice Things", canta: "Era tan bonito volver a ser amigos / Ahí estaba yo dándote una segunda oportunidad / Pero me apuñalaste por la espalda mientras me dabas la mano".

MARZO 2020

Aparece una grabación más larga de la llamada entre West y Swift, que pinta un cuadro más complejo. West recita a Swift parte de la letra de "Famous". Pero también cita la línea como "¿Qué pasaría si dijera que te hice famosa?" sin usar la palabra insultante que finalmente apareció en la canción. Muchos ven la grabación más larga como una reivindicación de la versión de los hechos de Swift.

"Estuve diciendo la verdad todo el tiempo sobre esa llamada (ya saben, la que se grabó ilegalmente, que alguien editó y manipuló)", escribió Swift en las redes sociales.

Un año después, la socialité le pide el divorcio a West.