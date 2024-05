Adrián Uribe es Un Candidato Honesto y hace sátira de México

Ciudad de México.- Desde su campaña de promoción, que arrancó con un video en redes sociales donde Adrián Uribe se "destapaba" para incursionar en la política, la película Un Candidato Honesto ha comenzado a hacer sátira sobre las elecciones en México.

Sabemos de las referencias inmediatas con personajes como Adrián (Uribe) brincando a la política. Entendíamos que (por el video) habría quien lo apoyara y quien lo sepultara, ambas funcionaban para hacer ruido

Presentar a un famoso que supuestamente decidía competir en las urnas por un cargo público, como sí lo han hecho otros en la realidad, es sólo una probadita de lo que el filme se busca reír.

Si bien la cinta es una comedia y no crítica social, el director Pipe Ybarra cree que detonará algo en el público al reflejar las absurdas estrategias a las que recurren los políticos, las cuales estarán frescas en las mentes de los espectadores tras el proceso electoral de este 2024.

"No estamos tocando a ningún partido en particular, estamos tocando el sistema, y como es una película sobre una campaña tenemos referencias a muchísimos políticos que han estado en nuestra cultura y en nuestra historia.

"Todos los políticos hacen lo mismo, terminan sacando ocurrencias para lograr conectar con el electorado, lo acabamos de ver en el debate, donde no fue un tema nada más de propuestas. Cuando investigamos, nosotros mismos nos sorprendíamos", compartió Ybarra en entrevista.

La trama sigue la misma línea que la cinta brasileña homónima, donde un hombre es seducido por el poder y se vuelve corrupto, por lo que antes de que gane las elecciones su abuela le lanza un hechizo para que no pueda decirle mentiras al electorado.

En opinión de Ybarra, a esa historia le faltaba corazón, por lo que buscaron muchas maneras de enriquecerla al trasladarla a México, donde Uribe da vida a un candidato que es originario de Catemaco y cae en estrategias extrañas, aunque muy verosímiles.

"La realidad supera la ficción, tener un candidato que sostenga una bandera al revés no se nos ocurrió a nosotros. Esas cosas van a ir sucediendo todos los días y de esa manera también probablemente podamos nosotros ir enriqueciendo la campaña de nuestra película.

"La película es humor y éste nos permite muchas cosas. Queremos que el público sonría, pero al final puede reflexionar que así es nuestra política, así somos nosotros y que ojalá llegue un o una líder que de verdad, en lugar de estar buscando ocurrencias, sea alguien que logre sacar adelante nuestro increíble País", opinó.

Un Candidato se filmó en enero y actualmente el filme está en postproducción, para que pueda estrenar el 22 de agosto en salas de cines mexicanos.

En el elenco también participan Teresa Ruiz (quien interpreta a una periodista), Daniel Tovar (el jefe de campaña), Mariana Seoane, Enrique Arreola, Daniel Martínez y Paola Ramones, entre otros, mientras que la fotografía será de Alejandro Martínez, mexicano que ha trabajado en La Casa del Dragón y hermano del director que originalmente filmaría la película.

EN HONOR A RAÚL MARTÍNEZ

Pipe Ybarra creía que su participación en la película Un Candidato Honesto sería sólo en el guion, pero tras la muerte en octubre del año pasado de Raúl Martínez (Un Padre No Tan Padre, Cuando Sea Joven), quien iba a dirigir el filme, lo buscaron para concluir el proyecto.

"Raúl y yo crecimos juntos, él editó mis cortometrajes. Éramos hermanitos y un mes después del velorio, donde me reencontré con amigos queridos, tristes, me ofrecen la película. Mi primer filme llegó por situaciones extrañas y dolorosas, pero parece que me tocaba", dijo Ybarra.