Acusan a Vicente Fernandez de violación

Tomada de internet

La cantante Lupita Castro reveló que fue violada por Vicente Fernández, hace unas cuatro décadas, cuando ella tenía 17 años.

"Fue en San Luis Potosí, después de una presentación. Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a su cuarto, fue muy amable, cenamos y después me invitó un traguito. Me bebí medio vaso, me sentí mareada y de repente estaba más cerca y seguía.

"Habíamos platicado que eso no iba a pasar, pero empezó el forcejeo. Él se puso muy pesado y la verdad a mí me dio mucho miedo. Yo le dije no, y lo hizo", relató Castro en un programa de la cadena Telemundo.

Aseguró que durante todos estos años ha vivido un infierno.

"No le deseo el mal, pero tampoco me tengo que morir yo con esto".

En sus declaraciones también relató que conoció al "Charro de Huentitán" durante una posada del programa musical Siempre en Domingo, que conducía Raúl Velasco.

Y mencionó que ‘Chente’ conoció a sus papás y hasta habló con ellos para que le permitieran trabajar con él.

Hace apenas unos días, el intérprete de canciones como "Hermoso Cariño" fue evidenciado tocando el pecho de algunas seguidoras al momento de posar para las fotografías que le piden.

Fernández se defendió en una entrevista realizada por su exnuera, Mara Patricia Castañeda, publicada el 25 de enero, donde calificó esas situaciones como un "accidente".

Vía telefónica, Vicente Fernández Jr. defendió a su papá como ejemplo para su familia.

"No puedo contestar por mi papá, yo ni estaba ni estuve cuando dicen que pasó eso. Desde cuándo traen chismes como este. Y no me interesa estar investigando ni hablando de chismes. La gente habla porque sí.

"Para nosotros, lo importante es el ejemplo que mi padre siempre nos ha dado como familia", externó el hermano mayor de 'El Potrillo'.