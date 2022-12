Acusan a líder de Aerosmith de agresión sexual contra una menor

Guadalajara, México.— Steven Tyler fue demandado por una mujer que afirma haber tenido una relación sexual con el cantante en 1973, cuando ella tenía 16 años.

El líder de Aerosmith fue acusado de agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional, informó Rolling Stone. La demanda también señala que el intérprete la obligó a abortar.

La demandante, Julia Holcomb, afirmó que conoció al músico en un concierto de Aerosmith en Portland, donde vivía, y que él la llevó de regreso a su habitación de hotel después del espectáculo.

Holcomb señaló que le dijo a Tyler su edad y sobre su vida problemática antes de que él "realizara varios actos de conducta sexual criminal sobre ella". La demandante afirmó que la envió de regreso a casa en un taxi a la mañana siguiente.

La mujer también narró que el rockero la llevó a su próximo show de Aerosmith en Seattle, después de lo cual supuestamente realizó más actos sexuales con ella y la llevó de regreso a Portland al día siguiente.

La denuncia también alegó que Tyler "coaccionó y la convenció para que creyera que se trataba de una 'historia de amor romántica'".

En lo documentos se afirmó que Tyler trató de persuadir a la madre de Holcomb para que le entregara la tutela de su hija para que pudiera mantenerla y viajar con ella sin temor a responsabilidad penal. Pero, dice Holcomb, Tyler no siguió adelante con sus planes "y en su lugar continuó viajando con ella, teniendo relaciones sexuales y proporcionándole alcohol y drogas".

Holcomb dijo que en 1975, cuando ella tenía 17 años, estaba embarazada de un hijo de Tyler. El cantante supuestamente le ordenó abortar después de un incendio en un apartamento, insistiendo en que el bebé por nacer sufriría de falta de oxígeno, una acusación desestimada por un profesional médico.

Holcomb dijo que no estaba segura de interrumpir el embarazo, pero finalmente lo hizo después de que Tyler amenazara con cortar el apoyo financiero. Después de eso, contó que dejó a Tyler y regresó a su hogar en Portland para retomar los pedazos de su vida.

Esta no fue la primera vez que Holcomb compartió detalles sobre su supuesta experiencia con Tyler. Antes de la denuncia, detalló muchas de las mismas acusaciones en 2011 para el sitio web antiaborto de extrema derecha Lifesitenews, y participó en programas como el show de Tucker Carlson para compartir su experiencia contra la defensa a favor del aborto. Holcomb también habló de la experiencia en el documental Look Away de 2021, que se centró en el abuso sexual en la cultura de la música rock.

La demanda de Holcomb llegó en los últimos días de la Ley de Víctimas Infantiles de California, una legislación de 2019 que anuló el estatuto de limitaciones y otorgó un período retrospectivo de tres años para que los sobrevivientes de abuso sexual infantil presenten sus acusaciones. La fecha límite para presentar una demanda es el 31 de diciembre de 2022.

Los representantes de Tyler, que ahora tiene 74 años, no respondieron de inmediato a Rolling Stone cuando se les contactó para hacer comentarios.