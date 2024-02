Acusan a Brad Pitt de comportamiento volátil en filmación

Ciudad de México.- Aunque en repetidas ocasiones Brad Pitt ha sido acusado de ser impulsivo, ahora fue acusado de tener un comportamiento volátil durante la filmación de la película Leyendas de Pasión, cinta estrenada en 1994 donde también participó Anthony Hopkins.

De acuerdo con el portal DailyMail, el director Ed Zwick contó en el libro Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood cómo fue lidiar con Brad Pitt durante el rodaje de una de las películas más exitosas de esa década.

"Pitt puede ser volátil cuando está enojado y se ponía nervioso cada vez que estaba a punto de filmar una escena que requería que mostrara una emoción profunda", se lee en libro.

Incluso Zwick reveló que en alguna ocasión él y Pitt tuvieron una fuerte discusión, en la que las personas de su alrededor decidieron retirarse.

"No sé quién gritó primero, quién dijo groserías y quién aventó la primera silla. ¿Yo, tal vez? Pero cuando nos percatamos, las personas del equipo habían desaparecido. Y ésta no fue la última vez que sucedió", relató.

Hasta el momento Brad Pitt no se ha pronunciado al respecto.