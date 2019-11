Acusan a Belinda de proferir amenazas de muerte

La polémica continúa rodeando a Belinda y Lupillo luego de que la famosa se molestara con el ‘‘Toro del Corrido’’ por confirmar una relación amorosa que sí existió entre los dos e incluso duró hasta cinco meses.

Todo revivió después de que Lupillo Rivera cuestionara a Elisa Beristáin sobre por qué había bajado el video donde él habla de lo sucedido con Belinda tras tanta especulación. Elisa por su lado confirma en el programa ‘Chsime No Like’, que ha recibido amenazas por parte de la cantante, y que el video se bajó debido a una orden directa de la dirección del programa tras un acuerdo con la famosa, informó el Imparcial.

Tras esta situación, Elisa recordó que Belinda las amenazó a ella y a sus hijas para evitar que se subiera un video, al parecer comprometedor, que un paparazzi andaba vendiendo a los medios.

‘‘Cuando a mí me amenazan de muerte, yo en ese momento, obviamente mi única prueba de lo que estaba sucediendo era grabarlos. Te tengo grabada, Belinda’’, señala la conductora.

Notablemente alterada y molesta, Elisa asegura que tiene las grabaciones en las que cantante amenaza de muerte a sus hijas. Señala que no las ha sacado porque las usará en audiencia además de que es ilegal en EUA pero no en México.

‘‘Belinda voy a sacar los videos si sigues mintiendo, me dice: ‘‘te está buscando un comandante, a ti no te gustaría que le pasara nada a tus hijas’’, me amenazaste con mis hijas, te tengo grabada y en México la ley lo permite, ¿tú qué crees? ¿Que me voy a quedar así de brazos cruzados si me estás amenazando con la vida de mis hijas?, si me pasa algo a mi, si le pasa algo a mis hijas, acuso aquí y denuncio a Belinda, ¿Qué te pasa?’’, expresa Beristain antes de ser calmada por Ceriani.

Al parecer esta situación la llevarán a lo legal.