Acusa Robert De Niro censura en los Gotham

Ciudad de México.- Robert De Niro, estrella de Los Asesinos de la Luna, afirmó que su discurso anti-Trump en los Premios Gotham fue censurado durante la ceremonia sin previo aviso.

"Sólo quiero decir una cosa. El principio de mi discurso fue editado, cortado, y yo no lo sabía. Y quiero leerlo. La historia ya no es historia. La verdad no es verdad. Incluso los hechos están siendo sustituidos por hechos alternativos, e impulsados por teorías de la conspiración y la fealdad.

"La mentira se ha convertido en una herramienta más del arsenal del charlatán. El ex Presidente nos mintió más de 30 mil veces durante sus cuatro años de mandato. Y mantiene el ritmo en su actual campaña de retribución. Pero con todas sus mentiras, no puede ocultar su alma. Ataca a los débiles, destruye los dones de la naturaleza y muestra falta de respeto, por ejemplo, al utilizar Pocahontas como insulto. Los cineastas, en cambio, se esfuerzan aquí es donde entré yo y vi que editaban todo eso", dijo.

Al final de su discurso, el astro quien recibió el premio especial Gotham Historical Icon & Creator Tribute en honor al filme de Martin Scorsese, lamentó la acción de los organizadores y de Apple.

"Gotham, bla bla bla, no me apetece nada darles las gracias por lo que han hecho. Cómo se atreven a hacerlo, de hecho. Pero ahora voy yo: Aceptando el premio por 'Asesinos de la Luna'," agregó.

At last night’s Gotham Awards in New York, Robert De Niro realised that the opening part of the speech he was to give had been cut by Apple & the Gotham Awards people - so he went to his phone for the original unedited speech and started again. ✊🏻 pic.twitter.com/7aaCocpkEc — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) November 28, 2023