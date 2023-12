Acusa novia de Alemán violencia por parte del rapero

Ciudad de México.- El rapero mexicano Alemán se encuentra en el ojo de la tormenta después de que su ex pareja, la también rapera Akasha, compartiera imágenes de su cuerpo con moretones.

A través de redes sociales, Akasha mostró su cuerpo magullado y herido, como rastros de violencia por parte del rapero nacido en Cabo San Lucas.

"Detalles que enamoran", escribió la rapera, junto a una foto de su herida morada.

Asimismo, se compartió un audio en el que se escucha una discusión entre la ex pareja. Alemán aparentemente tiene una actitud agresiva, gritando a Akasha, mientras están en un automóvil.

"No te vas a bajar porque le voy a ir dando. No te vas a bajar, wey", dijo Alemán. "Ya quiero que pares, wey. Ya, me estás dando miedo", contestó Akasha.

En el video se escuchan varias frases que incluyen amenazas y expresiones violentas.

Las imágenes y el audio fueron eliminados de la cuenta de Akasha; sin embargo, la polémica persiste en las redes sociales, donde usuarios expresan su preocupación y repudio hacia Alemán.

Hasta el momento, el rapero no ha emitido declaración alguna al respecto.