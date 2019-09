Acuden hijos de José José a la Policía

Ciudad de México— Sara Salazar, viuda de José José, también desconoce el paradero de los restos del cantante, quien falleció a los 71 años en un hospital de Miami, Florida, ciudad en donde se encontraba desde hace más de un año junto con su hija, Sara.

"¿Ustedes tampoco saben dónde está el cuerpo de mi papá? ¿También están buscando que la niña (Sarita) dé la cara?", le preguntó José Joel a la pareja del intérprete de "El Triste" durante una llamada telefónica.

El hijo mayor de "El Príncipe de la Canción", quien llegó a Miami por la mañana, junto con su hermana Marysol, para acudir a los servicios funerarios de su padre, le pidió a Salazar que se unieran para encontrar el cuerpo del artista.

"No puede ser que nadie sabe dónde está. No es posible que no nos dé la cara, ahorita nos vamos a ver entonces, dijo antes de finalizar la llamada y abordar una camioneta.

A su llegada a Estados Unidos, los hermanos mayores acudieron a la funeraria donde supuestamente se velarían los restos; sin embargo, la encargada del lugar les comunicó que no estaban ahí ni llegarían más tarde.

Tras lo ocurrido, decidieron trasladarse al Hospital Homestead, donde solicitaron ayuda de la policía para dar con el paradero de su padre, pues tampoco han logrado establecer comunicación con Sarita.

Debido a que no han establecido contacto con su media hermana, Marysol y José Joel acudieron al Departamento de Policía de Miami-Dade para pedir asesoría legal.