Acude Céline Dion a show de Katy Perry en Las Vegas

Ciudad de México.- La cantante Céline Dion podría estar pronto de regreso, al aparecer en público por segunda ocasión, este fin de semana durante un show de la residencia en Las Vegas de Katy Perry.

Con un semblante alegre, y acompañada de sus gemelos Eddy y Nelson, la intérprete de "The Power of Love" volvió a ser el centro de atención ahora durante un evento musical donde también estaban el Príncipe Enrique y Meghan Markle.

De acuerdo con reportes de TMZ, la cantante lució un vestido negro y no paraba de sonreír entre la multitud, la cual se mostró enardecida por la presencia de los famosos.

Un video que circula en redes sociales, captado por asistentes del show de la intérprete de "California Gurls", mostró los vitoreos y aplausos que se llevaron las tres personalidades mientras llegaban a sus asientos para poder disfrutar del espectáculo.

Las recientes apariciones de Céline Dion han sorprendido a sus fans, luego de un año de dar a conocer que batalla contra el Síndrome de la Persona Rígida, el cual le había provocado espasmos que la imposibilitaban de seguir al frente de una gira de conciertos, así como de su vida pública.

Enrique y Meghan apoyan a Katy Perry

Cerca de Orlando Bloom y su hija Daisy, los Duques de Sussex mostraron su total apoyo al show musical de Katy Perry.

Según información de Page Six, Enrique y Meghan causaron buenas impresiones entre los asistentes, quienes no se esperan que los asientos fueran ocupados por ellos. Los Duques arribaron al Theatre at Resorts World, luciendo atuendos elegantes en color negro.

El medio estadounidense añadió que tanto Bloom como Enrique viajaron en avión desde Montecito para estar en el concierto, pues la pareja real mantiene buena relación con el actor, por compartir contacto con un socio de seguridad de Katy Perry.